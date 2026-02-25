Quand l’antifascisme n’était pas une insulte mais une fierté

Le 21 juin 1973 à Paris, le parti révolutionnaire la Ligue Communiste organisait l’attaque d’un meeting fasciste du groupe Ordre Nouveau «contre l’immigration». Plusieurs milliers de manifestants casqués et solidaires avaient fait reculer les lignes de CRS sous une pluie de feu. 100 policiers blessés. Les locaux d’extrême droite avaient été dévastés. La Ligue avait été dissoute, mais pas son journal, et le parti s’était reformé sous le nom Ligue Communiste Révolutionnaire, ancêtre du NPA.

À l’époque, toute la gauche avait été solidaire. Même le PS et le PCF avaient dénoncé la dissolution de la Ligue Communiste, et avaient apporté leur soutien à ses militants réprimés ! C’est peu dire que nous avons changé d’univers.

Aujourd’hui la gauche, y compris « radicale », rend hommage à un néo-nazi à l’Assemblée, et les antifascistes sont traqués et emprisonnés pour avoir répondu à une embuscade de l’extrême droite. Aujourd’hui, ce sont les fascistes qui attaquent les meetings de gauche, et la gauche n’a pas le droit de se défendre. Pire, le PS, le PCF et les Verts se désolidarisent ouvertement de l’antifascisme. Fut un temps, tout le monde était antifasciste, mais aujourd’hui ce mot est considéré comme une insulte dans les médias.

Mais ce n’est pas tout. En 1984, la salle qui devait accueillir un meeting de Jean Marie Le Pen à Toulouse était plastiquée. Jusqu’à la fin des années 1990, le Front national ne peut pas organiser de meeting sans provoquer des manifestations énormes réunissant toute la gauche, et parfois des émeutes. Et personne n’y trouvait rien à redire, à part les fascistes.

Et ce ne sont que quelques exemples. Pendant plusieurs décennies, l’extrême droite française n’avait quasiment pas accès aux médias et chacune de ses interventions provoquait des contestations. Elle était marginalisée.

En 2026, alors que la menace n’a jamais été aussi élevée depuis la Seconde guerre mondiale, la riposte n’a jamais été aussi faible. Arrêtons d’avoir l’antifascisme honteux, ce sont aux héritiers d’Hitler et de Pétain d’avoir honte.