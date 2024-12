Ces prochains jours : rendez-vous dans la rue

Alors que le gouvernement Barnier va tomber et que la France s’enfonce toujours plus dans l’incertitude sociale et politique provoquée par les néolibéraux, les syndicats appellent à une série de grèves et de manifestations ces prochains jours. Voici les rendez-vous :

➡️ Jeudi 5 décembre : grève dans la fonction publique et manifestations dans toute la France, notamment à :

Nantes : 10h30, préfecture. Il y aura un cortège de la culture en lutte, durement frappée par les coupes budgétaires. Une AG de l’éducation est aussi prévue en fac de pharma à 9h.

Saint-Nazaire : 11h devant l’hôpital, avec une AG interprofessionnelle à 10h au même endroit, et une AG de l’éducation à 14h à la maison des syndicats.

Paris : 14h, Bercy

Toulouse : 14h, Jean Jaurès

Lyon : 11h30, Jean Macé, et partout ailleurs…

➡️ Mardi 10 décembre : grève des dockers

➡️ Mercredi 11 décembre : grève des cheminot·es

➡️ Jeudi 12 décembre : grève dans l’industrie

➡️ Samedi 14 décembre : mobilisation avec les travailleur-ses sans-papiers pour l’égalité des droits

Ces «journées» syndicales seront évidemment inaudibles et inutiles : les bureaucraties appellent en ordre dispersé à des mobilisations séparées et éphémères afin de ne surtout pas déranger le pouvoir en place. Au moment où il faudrait justement frapper un grand coup, avec une grève générale.

La perspective est donc déprimante, sauf si… ces grèves sont reconduites et surtout rejointes ! Il n’est pas exclu que les enseignant-es et les cheminot-es se lancent dans des mouvements qui durent. Mais pour cela, il faudra aller massivement dans les AG et construire le mouvement par la base.

Alors n’hésitez pas à donner de la force aux secteurs en lutte de votre ville, à rejoindre ou impulser des Assemblées générales, à vous organiser.

Dans la situation gravissime que nous traversons, il n’y a rien à attendre de la classe politique ni des «partenaires sociaux», ne comptons que sur nous-mêmes.

