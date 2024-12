Attentat en Allemagne : le responsable est un islamophobe lié à l’extrême droite

Scène d’horreur à Magdebourg, dans l’Est de l’Allemagne, vendredi 20 décembre. Un attentat à la voiture bélier vise le marché de Noël. Sur les images de surveillance, on voit un SUV noir foncer dans la foule, entre les chalets de Noël, faisant des zigzag pour percuter le maximum de personnes. Le bilan provisoire parle d’au moins 5 morts et 200 personnes blessées, dont un jeune enfant. L’auteur de cette tuerie a été arrêté par la police peu après.

Avant même de connaître les détails, et alors que de nombreux blessés sont entre la vie et la mort, l’extrême droite s’est ruée sur l’événement. Jordan Bardella s’est empressé de dénoncer un «attentat islamiste» contre la «civilisation» chrétienne. Sauf que l’auteur de cet attentat est un militant islamophobe lié à l’AfD, l’extrême droite néo-nazie allemande.

L’homme arrêté hier soir se nomme Taleb A., il est âgé de 50 ans, est médecin en psychiatrie, vit en Allemagne depuis 2006, et il est originaire d’Arabie Saoudite.

Son obsession, c’est le rejet de l’Islam. Ancien musulman devenu athée, il a fait du combat contre la religion musulmane sa raison d’exister. En 2016, il fonde un site pour aider les ex-musulmans à fuir les pays du Golfe. Rien d’inquiétant jusqu’ici. Ensuite il semble basculer.

Sur internet, il se met à dénoncer avec virulence l’accueil de réfugiés par l’Allemagne : il accuse le pays de chercher à «islamiser» l’Europe. Sa biographie sur Twitter indique : «L’Allemagne poursuit les demandeuses d’asile saoudiennes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Allemagne, pour détruire leur vie. L’Allemagne veut islamiser l’Europe».

Sur ce compte, Taleb A. soutient l’AfD, le parti néo-nazi allemand en pleine ascension, dont certaines affiches et mots d’ordre évoquent ouvertement le Troisième Reich. Il partage le contenu de l’identitaire autrichien Martin Sellner, obsédé par le grand remplacement et qui a préparé un plan pour déporter plusieurs millions de personnes considérées comme non intégrées à l’Allemagne. La révélation de ce plan avait provoqué des manifestations anti-racistes massives en janvier 2024 dans toute l’Allemagne.

Taleb A. relaie aussi Tommy Robinson, figure de l’extrême droite anglaise, et exprime son soutien à Elon Musk. Il poste lui-même des vidéos et visuels d’extrême droite. Selon le journal allemand Der Spiegel, plusieurs responsables connus de l’AfD et de son organisation de jeunesse «Junge Alternative» suivaient d’ailleurs son compte.

Taleb A. écrivait sur Twitter qu’il envisageait un projet avec l’AfD : une académie pour les ex-musulmans. Lorsqu’un autre utilisateur lui a demandé pourquoi il envisageait de faire cela avec l’AfD, il a répondu : «Qui d’autre combat l’islam en Allemagne ?»

Quelques jours avant son attentat, Taleb A. donnait une interview à la fondation RAIR, un groupe Étasunien d’extrême droite qui dit vouloir «reprendre notre République au réseau d’individus et d’organisations qui font la guerre aux Américains, à notre constitution, à nos frontières et à nos valeurs judéo-chrétiennes».

Lors de cet entretien, Taleb A. accuse l’Allemagne de favoriser les islamistes par rapport aux demandeurs d’asile apostats, et d’expulser les ex-musulmans vers l’Arabie saoudite pour qu’ils y soient exécutés», et dit lui-même être persécuté.

Le Saoudien exprimait déjà, en décembre 2023, son intention de se venger : «Je vous assure à 100% que la vengeance viendra bientôt. Même si cela me coûte la vie. Je ferai payer à la nation allemande le prix des crimes commis par son gouvernement contre les réfugiés saoudiens».

Un saoudien, athée, proche de l’extrême droite allemande et fan de Musk a donc commis un attentat sur un marché de Noël, c’est ubuesque. Au-delà des récupérations, cet acte pose de nouveau la question des motivations sous-jacentes des actes qualifiés de terroristes, dans une société où le rapport à la réalité s’estompe, les repères sont démolis, les liens sociaux abimés, et où les pathologies mentales explosent sans être correctement prises en charge. En particulier chez les personnes réfugiées, sans cesse précarisées et déshumanisées.

