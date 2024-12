Une action pour le Rojava et la libération d’Öcalan au parlement européen

Le 19 décembre 2024, un groupe de 30 jeunes internationalistes a interrompu la séance dans le Parlement européen à Strasbourg, pour y déployer une banderole et y lire un message afin de protester contre la guerre en cours au Moyen-Orient et demander la libération d’Abdullah Öcalan, penseur et révolutionnaire kurde emprisonné depuis 25 ans en Turquie.

Les militant-es ont chanté des slogans, déplié des drapeaux du Rojava, des YPG et un portait d’Öcalan. Une militante a lu une déclaration dénonçant le silence de l’Union Européenne sur son emprisonnement en isolement par la Turquie.

«Nous demandons à l’Union Européenne de remplir ses obligations démocratiques et de respecter les conventions internationales sur les droits de l’Homme. De condamner et de punir les crimes de guerre commis par l’État turc et son invasion continue du nord et de l’est de la Syrie. De faire pression sur la Turquie et exiger la libération d’Abdullah Öcalan […] Nous demandons la garantie de sa sécurité et de ses conditions de travail pour établir un dialogue entre les peuples, ainsi que l’implication de tous les représentantes et représentants de la société civile autour des processus de négociation. Sans remplir ces conditions, une paix durable au Moyen-Orient ne peut être construite» ont déclaré les militant-es.

Abdullah Öcalan est détenu en isolement sur l’île-prison turque d’Imrali depuis 1999. Des campagnes sont menées depuis des années pour demander sa libération. Sa situation d’incarcération s’est aggravée depuis 3 ans : toutes les communications avec l’extérieur ont été coupées, y compris avec sa famille ou ses avocats. Le Comité pour la prévention de la torture, chargé par l’Union Européenne de s’assurer du respect des normes carcérales, n’a pas rendu ses rapports publics suite aux pressions de la Turquie.

«Le Moyen-Orient connaît un changement social profond, basé sur la libération des femmes, l’écologie et l’auto-organisation […] Nous appelons les jeunes du monde entier à prendre position, à réagir et à mener des actions en réponse à la résistance des jeunes du Moyen-Orient dans l’esprit d’Abdullah Öcalan».

