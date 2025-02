Vienne : la Plateforme des peuples, amorce d’une nouvelle internationale révolutionnaire ?

Le communiqué de presse complet de la Plateforme populaire européen

«Nous nous sommes réuni.e.s avec plus de 800 délégués représentant 160 organisations, groupes, mouvements, réseaux et associations de plus de 30 pays européens et de différentes communautés.

La Plateforme populaire européenne, sous le slogan «Reprenons l’initiative !», est née du besoin de partager les expériences de ceux qui luttent contre les forces d’oppression et de discuter des possibilités et des opportunités dans notre recherche d’une vie libre.

Nous nous sommes réuni.e.s non seulement pour analyser la modernité capitaliste ou pour évaluer la situation actuelle, mais aussi en tant que communauté dédiée à la compréhension, au traitement et à la recherche collective de solutions aux problèmes les plus urgents de notre époque. Au cours des différentes présentations et discussions, il est évident que le monde est au bord d’un changement historique.

Les changements géopolitiques, les avancées technologiques, la destruction écologique et les crises socio-économiques auxquels nous sommes confrontés sont à un niveau plus profond que jamais auparavant, tant dans leur complexité que dans leur impact. En particulier, la crise climatique actuelle, qui est le résultat du système capitaliste et de sa quête insatiable du profit maximal et de l’extractivisme qui en résulte, souligne une fois de plus l’urgence de la situation et nous montre clairement que nous n’avons pas de temps à perdre. Mais chaque grand défi s’accompagne d’un potentiel de grandes opportunités.

Notre capacité à apprendre, à innover, à construire la solidarité et à créer des solutions alternatives est essentielle pour concrétiser ces opportunités. C’est pourquoi cette conférence était si importante. Nous avons créé cette plateforme pour rassembler différentes perspectives, explorer des idées, partager des expériences et ouvrir la voie à un changement significatif. Ensemble, nous avons abordé des questions vitales dans différents ateliers : guerre et paix, antifascisme, résistance écologique, confédéralisme démocratique des femmes, identité et résistance des jeunes, construction de l’autonomie, activisme et organisation, lutte contre les politiques génocidaires et médias démocratiques.

Chaque voix et chaque expérience ici ont été et sont inestimables pour ce voyage. L’efficacité de cette plateforme dépend de l’organisation de la base et d’un effort concerté pour s’attaquer aux problèmes à la racine. Pour atteindre nos objectifs, nous devons mettre en place un cadre qui mette l’accent sur l’action et le dialogue permanent au sein de ces différents groupes au niveau continental.

En favorisant la coopération entre les luttes locales, nous pouvons construire une force collective qui non seulement s’attaque à des défis spécifiques, mais qui œuvre également à la construction d’un mouvement anticapitaliste plus large. Cette approche holistique nous permet de lier les efforts individuels à un récit plus large, créant ainsi un front uni contre les injustices systémiques. Grâce à cette synergie, nous souhaitons amplifier notre impact et susciter un changement transformateur. La plateforme était un espace pour évaluer nos stratégies et nos tactiques, nos formes d’organisation et notre pratique quotidienne.

Nous voulions explorer ensemble ce que les développements politiques de ces dernières années signifient pour nous et quelles possibilités de changer le monde nous pouvons entrevoir. Nous sommes convaincus qu’un processus continu de discussion collective sur la plateforme la plus large possible, composée d’organisations, de mouvements et de collectifs démocratiques et révolutionnaires, est nécessaire pour trouver les bonnes réponses aux questions de notre temps.

Avec la Plateforme Populaire Europe, nous voulons offrir un cadre pour l’Europe dans lequel nous pouvons avoir cet échange. Pendant la phase de préparation et les journées à Vienne, nous avons travaillé ensemble sur des stratégies et des tactiques afin de faire des pas décisifs vers un dialogue efficace entre différentes forces, vers la coordination de nos

luttes et la création d’une vision commune. En ce sens, les discussions des ateliers et les propositions de projets, de plans et de principes communs qui y ont été avancées sont devenues les piliers organisationnels de notre plateforme. Nous baserons notre futur travail pratique sur ces propositions discutées conjointement.

Le mouvement des femmes et la lutte pour la libération des genres ont le potentiel de mener des mouvements et des organisations de masse grâce à leur participation active et à leur leadership. S’ils parviennent à affirmer avec succès que la libération des individus les plus opprimés est la véritable mesure du succès de la lutte pour la liberté, ils pourraient jouer un rôle profondément transformateur dans la transformation de la vie dans tous les secteurs de la société et dans le monde entier.

Cette méthode est essentielle pour découvrir les vérités sociales. Sans surmonter le système et la mentalité patriarcaux qui ont été imposés à la société, ces vérités, dans toute leur complexité, resteront cachées dans divers domaines, notamment la philosophie, la science, l’éthique, l’esthétique et la religion. Ce n’est qu’en abordant ces questions que nous pouvons espérer trouver une voie viable pour résoudre la destruction écologique, les inégalités sociales et la liberté individuelle. La mémoire de leur résistance historique, que les femmes ont préservée grâce à leurs méthodes créatives et riches, peut servir de guide à cet égard. La lutte des femmes, enracinée dans un lien éthique profond avec la vie, a un caractère intersectionnel qui embrasse de multiples contradictions et traite de la différence d’une manière qui renforce et transforme plutôt que divise.

Le mouvement des femmes cherche sans cesse des moyens et des méthodes pour surmonter et transformer le patriarcat qui imprègne tous les domaines de la société. Cela fait de la lutte des femmes une force et une avant-garde essentielles dans la construction de la modernité démocratique.

Avec la lutte des jeunes pour leur droit à un avenir, le mouvement des femmes est la boussole fondamentale de notre lutte. De même que le patriarcat n’est pas seulement un soutien idéologique au système au pouvoir, mais plutôt la base millénaire de toute forme d’oppression et d’exploitation, le racisme et la hiérarchisation des races qui y est associée conduisant à la déshumanisation de larges pans de l’humanité sont une condition préalable qui continue d’être la base de la continuation et de l’hégémonie du capitalisme européen.

Même si le colonialisme européen a changé de forme au cours de l’histoire, il continue à ce jour de se perpétuer sans interruption. En tant que forces révolutionnaires et démocratiques en Europe, nous voyons le besoin urgent de lier nos luttes ici aux luttes anticoloniales dans ce qu’on appelle le Sud global. Les nombreuses luttes antiracistes des communautés migrantes et post-migrantes en Europe doivent également être considérées dans ce contexte et sont au premier plan de la lutte pour une Europe des citoyens. Nous travaillons et nous battons pour construire notre réseau et notre organisation communs sur le principe de « l’unité dans la diversité ». Nous nous concentrons sur les principes qui nous unissent, nos objectifs communs et notre opposition résolue au capitalisme, tout en laissant de la place aux différences, aux contradictions et à la diversité dans la théorie et la pratique.

Notre coopération et notre collaboration seront basées sur les principes précédemment mentionnés. Nous pouvons avoir des façons de penser différentes et nous pouvons avoir des méthodes, des façons de travailler et des traditions différentes dans nos mouvements. Nous différons par nos cultures et nos langues, certains d’entre nous viennent de grands mouvements et d’autres de plus petits. Mais nous ne considérons pas nos différences comme un obstacle. Au contraire, nous voyons cette diversité comme une richesse et sur cette base, nous voulons discuter ensemble, apprendre les uns des autres et unir nos forces. Nos différences sont notre force, elles ne nous affaibliront pas mais nous renforceront sur notre chemin commun.

Notre terrain commun fondamental est notre opposition au capitalisme, notre insistance sur l’humanité. Face à la crise mondiale, à la guerre qui s’intensifie, à la catastrophe écologique, à l’esclavage des femmes et à un système qui tente de nous priver de notre droit à un avenir digne, nos différences et nos contradictions doivent passer au second plan.

Le capitalisme a conduit l’humanité au bord du gouffre. Notre survie n’est possible que par la défaite du capitalisme et la construction d’une vie et d’un monde différents. Les conclusions que nous tirons de la situation actuelle montrent très clairement que nous devons nous unir et devenir une force organisée dans les plus brefs délais. Il s’agit d’une responsabilité énorme et historique qui incombe à chacun. En tant que personnes luttant dans le contexte européen, nous avons également le devoir de démanteler l’oppression, l’injustice et la destruction causées par les puissances européennes dans le monde. Unissons nos luttes, nos perspectives et nos capacités et construisons la vie libre que méritent les peuples du monde et tous les êtres de notre planète !»