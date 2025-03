Elon Musk a encore passé une mauvaise journée

Ce lundi 10 mars, deux pépins pour l’empire de l’homme le plus riche du monde qui dirige les USA avec Donald Trump.

Des Cybertrucks de Tesla partent en fumée à Seattle

À Seattle un incendie a embrasé quatre Cybertrucks sur un parking dans la nuit de dimanche à lundi. Cette action directe a lieu quelques jours après que des coups de feu aient été tirés contre une concession Tesla dans l’Oregon, et que des cocktails Molotov aient été lancés sur des véhicules à Denver. Autour du monde et particulièrement aux USA, des dizaines d’actions visent la firme Tesla et ses véhicules.

Le Cybertruck, véhicule hideux aux lignes géométriques, sorti d’un mauvais film de science fiction des années 1980, est l’une des dernières inventions de chez Tesla. Chaque véhicule coûte plus de 60.000 euros, il s’agit de monstres d’acier réservés aux riches, bourrés de technologies de surveillance, filmant leur environnement en temps réel, et très coûteux en métaux rares. Le Cybertruck est un véritable tank blindé mesurant près de 6 mètres et pesant plus de 4 tonnes. Il nécessite un permis poids lourd et constitue un danger pour les passants et les cyclistes. Par son esthétique comme par son usage, il incarne la brutalisation du capitalisme.

Le 17 août 2024, le dictateur Tchétchène Kadyrov posait fièrement sur un Cybertruck avec une mitrailleuse lourde. Le véhicule a été transformé en machine à tuer dans le cadre de guerre d’agression : «Ce Cybertruck est plein de qualités et va être envoyé dans la zone de l’Opération militaire spéciale» expliquait Kadyrov à propos de la guerre en Ukraine. Il ajoutait : «Elon Musk. C’est de toute évidence le principal génie de notre temps, un spécialiste, un grand homme». Des déclarations qui prennent tout leur sens maintenant que Trump et Musk veulent démembrer l’Ukraine.

Cyberattaque pro-palestinienne contre Twitter

Ce lundi 10 mars, des millions de personnes n’ont pas réussi à se connecter à Twitter, renommé X depuis son rachat par Elon Musk. Des pics de perturbations ont été constatés entre 11 heures du matin et 19 heures. En début de soirée, le fonctionnement de la plate-forme revenait progressivement à la normale, après avoir subi trois pannes massives.

«Il y a eu (il y a toujours) une cyberattaque massive contre X. Nous sommes attaqués tous les jours, mais cela a été fait avec beaucoup de ressources. Soit un groupe important et coordonné, soit un pays est impliqué. Le traçage…» postait Musk sur son réseau dans la journée.

Finalement, c’est un groupe de hackers nommé «Dark Storm Team» qui a revendiqué la responsabilité de l’attaque par déni de service distribué (DdoS). Celui-ci est connu pour ses piratages réussis de systèmes de haute sécurité. Créé en 2023, «Dark Storm Team» défend la cause palestinienne, et avait promis le mois dernier, dans un message, de déclencher une vague de cyberattaques sur les sites Web gouvernementaux des pays de l’OTAN, d’Israël et des pays soutenant Israël. X en fait naturellement partie.

C’est l’une des plus grosses pannes de l’histoire du réseau social.

Effondrement boursier

La Bourse de New York a connu une très forte baisse ce lundi, dans un contexte d’incertitudes sur l’économie des USA et de provocations géopolitiques de Donald Trump, notamment à l’égard du Mexique et du Canada voisin. Les investisseurs craignent une récession.

Dans ce contexte, le cours de Tesla a chuté de plus de 15% à la Bourse de New York. Depuis le mois de décembre dernier, son cours en bourse a été divisé par deux depuis la fin d’année dernière. C’est plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont partis en fumée. Et 130 milliards rien que ce lundi. C’est sa plus mauvaise séance sur les marchés financiers depuis 2020.