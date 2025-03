Préparation des esprits : Un « manuel de survie » et une mise en scène militariste

Un manuel de survie pour nous préparer à la guerre ? C’est la dernière idée de génie du gouvernement français, qui semble prêt à tout pour conditionner les esprits à une escalade militariste.

C’est la radio de Bolloré Europe 1 qui diffuse cette information, ce mardi 18 mars. «Face à la multiplication des menaces, le gouvernement français prépare un livret de survie» qui «sera envoyé à l’ensemble des foyers français avant l’été prochain». Ce guide doit détailler «tous les bons gestes à adopter en cas de menace imminente en France».

Parmi les menaces listées, évidemment, un conflit armé sur le sol français. Donc une troisième guerre mondiale, la France étant une puissance nucléaire membre de l’OTAN. Europe 1 souligne un «risque d’une attaque russe». Ce manuel évoque aussi «les catastrophes naturelles ou encore une nouvelle épidémie sanitaire». Nos dirigeants nous préparent au pire, soit pour nous terroriser, soit parce qu’ils ont de très sombres projets.

Ce manuel comportera une vingtaine de pages, divisées en trois parties. La première, intitulée «Se protéger» appelle à posséder chez soi des «kit de survie cas de grave crise», notamment des bouteilles d’eau et des boîtes de conserve. Comme pendant la guerre froide, quand les habitants des USA stockaient des vivres et creusaient des bunkers dans leurs jardins.

Une autre partie, «Que faire en cas d’alerte ?», rappellera les numéros d’urgence. Les français sont trop bêtes pour se souvenir du numéro des pompiers. Enfin, la dernière partie est sans doute la plus importante : «Engagez-vous». Elle invite les français-es à entrer dans la réserve militaire. «C’est la partie civique du livret, l’objectif est de sensibiliser tout le monde, jeunes, cadres et même retraités» explique une source gouvernementale au média de Bolloré. Nous y voilà, le gouvernement travaille à installer l’idée d’une menace imminente pour organiser une «Union Sacrée» autour de lui, et à encaserner la population.

Comme pendant la guerre froide aux USA, cela permettrait de mener la chasse aux ennemis de l’intérieur et à créer une paranoïa généralisée, tout en offrant toujours plus de pouvoir au complexe militaro-industriel. Le bourrage de crâne militariste bat son plein depuis plusieurs semaines. Il a commencé en janvier, avec la lettre du Directeur de la Gendarmerie qui expliquait que «La possibilité d’un conflit armé en France doit être sérieusement envisagée». Depuis, quotidiennement, des informations insinuant qu’une guerre serait imminente et que les jeunes seraient prêts à mourir au front saturent l’espace médiatique. Ce «kit de survie» en est une nouvelle illustration.

Macron chef de guerre

«Nul ne sait dire ce qu’il adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c’est que nous soyons prêts (…) Ensemble, nous saurons faire face», a lancé Emmanuel Macron ce 18 mars sur une base militaire, entouré d’une marée kaki, composée de plusieurs centaines de soldats, devant des avions de guerre. En prononçant ces mots lourds de menaces, il semblait jubiler, dans son rôle de chef de guerre.

La scène a eu lieu sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, pour annoncer que l’État allait «accroître et accélérer les commandes de Rafale» pour répondre à «l’accélération des événements». Des dépenses militaires qui seront annoncées «dans les prochaines semaines». Pour l’instant, la presse évoque l’achat de 56 avions Rafale. Prix d’un seul de ces engins de mort ? Quasiment 100 millions d’euros pièce !

Macron a aussi salué la dissuasion nucléaire dont la France dispose. «C’est une chance pour notre pays. C’est pourquoi nous continuerons de renforcer chacune de ses composantes», s’est-il exclamé. Il oublie de rappeler que la France est le pays le plus nucléarisé du monde et donc extrêmement vulnérable : des centrales atomiques sont présentes sur tout le territoire, n’importe quelle puissance hostile n’a qu’à frapper une seule d’entre elle pour rendre une bonne partie de notre pays inhabitable et irradié pour une éternité. Pour prévenir un incident nucléaire, il faudrait distribuer des pastilles d’iode, et non des kits conseillant d’acheter des bouteilles d’eau. L’État français est d’ailleurs obligé d’en donner aux habitant-es dans un rayon de 10 kilomètres autour de toutes les centrales.

Après sa petite mise en scène, Macron s’est rendu à Berlin pour rencontrer les dirigeants allemands, qui ont eux aussi décidé de remilitariser massivement leur pays.

Le rôle d’un chef d’État n’est pas ce genre de mise en scène anxiogène, il est au contraire de rassurer, de parler de diplomatie, de désescalade et de paix. Mais Macron a toujours rêvé de guerre. Dès mai 2017, il choisissait de fêter sa victoire entouré de militaires sur les Champs-Élysées dans une jeep de l’armée. Il assénait «nous sommes en guerre» pendant la pandémie, parlait de «remilitarisation» et de «réarmement» l’an dernier… Nous avons un autocrate plein d’hubris à la tête de la France.

Derrière ce conditionnement : la stratégie du choc. Comme l’a démontré l’autrice Naomi Klein, un peuple en état de sidération peut tout accepter. Y compris les mesures les plus anti-sociales et autoritaires.