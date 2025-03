Régime de mort

Dans son Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire avait ces mots éclairants dès 1950 : «Une civilisation qui justifie la colonisation – donc la force – est déjà une civilisation malade» qui, «à n’importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation». Il ajoutait : «Le colonisateur, qui, pour se donner bonne conscience, s’habitue à voir dans l’autre la bête, s’entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête». Le colonialisme est donc un processus de décivilisation et d’ensauvagement qui touche le colonisateur lui-même.

Nous assistons, épouvantés, en temps réel, à l’application de cet ensauvagement. Après avoir déclenché la deuxième étape de son opération génocidaire à Gaza, tuant 400 personnes la nuit dernière, plus rien ne semble arrêter le fascisme israélien. Et rien n’est dissimulé, au contraire les criminels revendiquent leurs actes.

Benjamin Netanyahou, pourtant visé par un mandat d’arrêt international et par des poursuites dans son propre pays, a déclaré lors d’un discours télévisé : «Ce qui s’est passé à Gaza n’est que le début. Désormais les négociations ne se dérouleront que sous le feu». Gaza sera donc bombardée et détruite jusqu’au bout.

Itamar Ben Gvir, ancien Ministre d’extrême droite, est de retour dans le gouvernement israélien. Il l’avait quitté en janvier car il était mécontent de la trêve à Gaza. Cette fois-ci, il félicite la reprise du carnage. «Nous saluons le retour de l’État d’Israël, dirigé par le premier ministre, Benyamin Netanyahou, à des combats intenses. C’est la mesure la plus juste, morale et éthique pour détruire l’organisation terroriste du Hamas et récupérer les otages» explique son communiqué.

Ben Gvir, qui a notamment armé massivement les colons ces derniers mois, permettant la multiplication d’exactions et d’assassinats de palestiniens par des milices civiles, a déclaré : «Gaza est à nous pour l’éternité», avec un accent religieux et messianique. Au début de sa carrière politique, il avait participé à des manifestations armées dans des quartiers palestiniens et avait été condamné pour propagande terroriste. Il est désormais à la tête de l’appareil sécuritaire d’Israël.

«Les portes de l’enfer se sont enfin ouvertes sur Gaza. Cette fois, jusqu’à la victoire absolue !» C’est le message posté par Nili Kupfer-Naouri, lobbyiste pro-Netanyahou en France, alors que des photos d’enfants palestiniens déchiquetés par des frappes israéliennes inondent à nouveau les réseaux sociaux. Elle explose de plaisir à la vue de la mort.

Cette femme, invitée plusieurs fois dans les médias de Bolloré, avait organisé un gala génocidaire à Paris et avait déjà déclaré il y a quelques jours : «Nous devons réclamer l’enfer à Gaza. Nous devons arrêter les camions humanitaires, nous devons arrêter l’alimentation en eau, en électricité […] Le peuple juif doit apprendre à être fier, noble et cruel».

Nili Kupfer-Naouri a personnellement bloqué des convois humanitaires à l’entrée de Gaza lors de manifestations fascistes l’année dernière, et elle tient régulièrement des propos allant à l’encontre du droit national et international. Fervente soutien de Trump, elle plaide depuis des années pour la destruction totale de Gaza qui devrait, selon elle, être «rasée très rapidement». Elle avait dit sur Cnews dès octobre 2023 : «Il n’y a pas de population civile innocente à Gaza».

Nous regardons, impuissants, le peuple palestinien se faire exterminer par un régime de mort soutenu et armé par nos gouvernants.