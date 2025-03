«Cultures en lutte» le 20 mars : mobilisations dans toute la France

Des manifestations dans de nombreuses villes, un lieu occupé par les artistes à Nantes

Jeudi 20 mars, le monde de la culture était dans la rue. Divers collectifs et syndicats regroupés dans le mouvement «Cultures en lutte» organisent partout en France depuis des mois des assemblées générales, et organisent la riposte contre les politiques d’austérité qui touchent leur secteur.

À leur appel, une vingtaines de manifestations ont eu lieu dans toute la France, de Marseille au Havre en passant par Toulouse, Nantes ou Paris. Dans la capitale, la foule est partie de l’Opéra Bastille pour se rendre jusqu’au Ministère de la Culture. Dans le cortège, de très nombreuses pancartes dénonçant la militarisation, et soulignant le fait que le budget pour la guerre est illimité, pendant que le gouvernement coupe dans les dépenses culturelles.

C’est un fait : comment pourrait-on manquer d’argent pour financer l’art et la culture quand le gouvernement peut trouver des centaines de milliards d’euros en quelques jours pour les marchands de canon ?

À Nantes, le Lieu Unique occupé

Dans la ville de Nantes, la mobilisation est particulièrement importante. En effet, en novembre dernier, on apprenait une baisse drastique des financements de la région Pays de la Loire, avec pas moins de 100 millions d’euros en moins sur le budget, alors que les économies qui étaient demandées aux régions par le gouvernement n’étaient « que » de 40 millions.

C’est Christelle Morançais, la présidente de la région, proche des milieux conservateurs locaux et amatrice du capitalisme sous testostérone façon Elon Musk, qui est à l’initiative de cette manœuvre politicienne. Un massacre à la tronçonneuse néolibéral, en vue de se positionner favorablement sur un éventuel futur poste au sein de la coalition des extrêmes capitalistes et fascistes au pouvoir.

Mais c’est aussi une attaque en règle des secteurs du social, du monde associatif et culturel : cette logique mortifère qui voudrait nous voir uniquement travailler, consommer, s’abrutir devant Netflix et compagnie, et surtout… bien fermer nos gueules ! Inspiré par les Pays-de-la-Loire, le département de l’Hérault avait lui aussi totalement supprimé toute subvention à la culture.

Et cette logique n’est pas près de s’inverser : à l’image de ce qui se passe à l’échelle nationale, le pouvoir se radicalise, avec une alliance entre macronistes, LR et assimilés, et l’extrême droite traditionnelle.

Hier encore, mercredi 19 mars, a été votée en séance plénière au Conseil Régional des Pays-de-la-Loire une réorganisation des commissions, passant de 7 à 4 (les 3 commissions supprimées étant « Environnement et Territoire », « Agriculture et Pêche », et « Culture, Sport, Vie Associative, Égalité Hommes-Femmes »).

Dans les Pays-de-la-Loire, la colère des professionnel·les du monde de la culture ne faiblit pas. C’est ainsi que le collectif « Culture en Lutte » a pris l’initiative d’occuper temporairement le hall d’exposition du LU – le Lieu Unique, célèbre institution nantaise située en plein centre-ville, à côté de la gare. Face à la rigueur menaçant des centaines d’emplois, de projets culturels, de spectacles… le collectif souhaite s’organiser et réfléchir à des solutions collectives, créer des réseaux de solidarité et visibiliser la lutte.

Les personnes concernées sont encore sous le choc, et les militant·es de Culture en Lutte en ont bien conscience : le risque est de s’enfermer avec ses angoisses, en tentant de chercher des solutions individuelles…

D’où cette occupation, certes symbolique, mais qui vise surtout à rompre l’isolement et une forme de torpeur, faire du lien entre les personnes concernées, voire se former à l’autogestion et à la lutte sociale, et de pouvoir porter des revendications d’ordre collectives – donc politiques. Des AG ont lieu quotidiennement, les personnes sont invitées à venir échanger, et des espaces permettent aux gens de réaliser banderoles et panneaux, notamment pour la marche des Solidarités de ce samedi 22 mars. Les militant·es de Culture en Lutte sont présent·es tous les jours jusqu’à dimanche, de 11h à 23h.

Par ailleurs, Culture en Lutte souhaite maintenir la mobilisation, et des rencontres entre délégations des Pays-de-la-Loire sont déjà prévues le 5 avril prochain à Angers.