Pakistan : mobilisation massive du peuple Baloutche

Avez-vous entendu parler du Baloutchistan ? Sans doute pas, pourtant c’est un territoire habité par une minorité opprimée qui lutte pour ses droits depuis plusieurs décennies. Le Baloutchistan se trouve au Pakistan et déborde sur l’Iran et l’Afghanistan. Le peuple baloutche réclame son indépendance depuis les années 1950.

Il s’agit d’une zone pauvre et peu peuplée, qui couvre 44% du Pakistan, mais qui possède d’immenses réserves d’or, de cuivre et de gaz, parmi les plus importantes d’Asie. C’est aussi un endroit utilisé par le Pakistan pour ses essais nucléaires, au détriment de la population, qui dénonce ces armes.

Le Baloutchistan a connu une insurrection opposant les indépendantistes au gouvernement pakistanais dès les années 1960, qui a causé des milliers de victimes. Aujourd’hui encore, les Baloutches continuent de subir des discriminations, des disparitions forcées et des persécutions.

Ces derniers jours, une vague d’arrestations de militant-es baloutches a été menée par la police pakistanaise, notamment les services anti-terroristes, suite à des conférences de presse et des rassemblements. Mahrang Baloch, figure féminine du mouvement, ainsi que 17 autres manifestant-es ont été arrêté-es, et trois personnes tuées par la police.

Mahrang Baloch se bat pour les droits humains au Baloutchistan, elle a organisé des marches de femmes au Pakistan, pays très religieux et conservateur, où les femmes et minorités de genre sont particulièrement opprimées.

Depuis son arrestation, une pétition signée par de nombreuses personnalités réclame au Premier Ministre sa libération, et des manifestations importantes ont lieu. C’est une mobilisation inédite au Baloutchistan pour le droit à l’autodétermination, mais aussi pour les femmes au Pakistan. La présence de celles-ci dans la rue, en première ligne, est un pas significatif pour la cause émancipatrice.