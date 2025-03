Instagram supprime le compte d’Urgence Palestine

Vendredi 28 mars, Instagram a supprimé le compte de l’organisation Urgence Palestine, qui était suivi par 88.000 personnes.

Cette censure honteuse vise l’une des plus importantes organisations de soutien à la Palestine en France, qui compte des centaines de membres dans de nombreuses villes, et apporte des informations cruciales sur la situation à Gaza et dans les territoires occupés.

Cette mesure fait suite à de nombreuses suppressions de comptes engagés à gauche par le groupe Meta ces dernières années, et au ralliement de Mark Zuckerberg au Trumpisme : le milliardaire, fondateur de Facebook et propriétaire d’Instagram, tient des propos misogynes et sexistes dans les médias et était présent à l’investiture du président d’extrême droite aux USA, après lui avoir versé 25 millions de dollars.

Meta a déjà supprimé des comptes de soutien à la Palestine comme Within Our Lifetime – United for Palestine ou encore ceux du collectif Samidoun et ses différentes antennes. De manière plus insidieuse, le groupe paramètre ses algorithmes pour rendre quasiment invisibles de nombreuses pages anticapitalistes et antiracistes depuis des années : une pratique nommée «ghosting», qui fait baisser l’audience de certaines pages dont la nôtre, et qui est une censure dissimulée. Zuckerberg avait d’ailleurs rencontré Macron à Paris après le mouvement des Gilets Jaunes pour mieux contrôler les paroles dissidentes sur internet.

Les réseaux sociaux sont un canal d’information crucial pour la contre-information, en particulier sur la Palestine : sans eux, il serait impossible d’avoir connaissance des crimes abominables commis par l’État israélien, ni d’obtenir d’informations sur le génocide à Gaza, puisque les médias dominants occidentaux, publics comme privés, sont intégralement verrouillés par la propagande sioniste.

Le collectif Urgence Palestine déclare : «Il en faut plus pour nous impressionner, et on sait qu’on peut compter sur vous».

Suivez le nouveau compte Instagram : @urgence.palestine

Sur Telegram : t.me/urgencepalestine

Leur site : https://urgence-palestine.com/