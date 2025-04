Chaque semaine, un regard artistique sur l’actualité #16

Chaque semaine pendant un an, Contre Attaque ouvre ses colonnes à l’artiste ItvanK du collectif Black Lines.

Itvan propose un carnet de bord racontant l’actualité politique et sociale de la semaine avec des créations originales, mêlant dessins, lettrages et affiches ou autocollants trouvés dans la rue. Pour ce seizième épisode, internationalisme, antimilitarisme et éducation :

L’internationale fasciste se soutient, se répond, se structure, de Trump à Le Pen, d’Orban à Poutine et Netanyahou.

Les sabotages de Tesla se poursuivent, avec dernièrement une flambée de véhicules électriques à Rome.

Un désarmement mené à Grenoble contre une entreprise qui arme le génocide en cours à Gaza

La mobilisation étudiante reprend des couleurs, avec une manifestation déterminée cette semaine à Paris et plusieurs actions, blocages et défilés dans d’autres villes universitaires.

Après avoir illustré l’actualité durant les trois premiers mois de l’année, Contre Attaque et Itvan vont publier un premier Carnet des Luttes hiver 2025 en format papier. Préparez-vous, parution à venir.

