Ils ont osé le dire !

Attention, ces propos sont tenus par des professionnels, ne tentez pas de les répéter chez vous. Florilège de propos ahurissants tenus par la classe politique française ces derniers jours :

Bruno Retailleau, Ministre de l’Intérieur, xénophobe notoire

Invité sur BFM, Retailleau se défend ainsi d’être raciste lors d’une interview : «Vous avez entendu ce que Yassine Bellatar a dit sur moi ?» Le journaliste complète en le citant : «J’ai vu M. Retailleau manger un couscous, c’est la preuve qu’il n’est pas raciste». Retailleau répond avec un sourire mesquin : «J’aime le couscous voilà c’est une confession que je vous fais ce soir, c’est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne».

Après «Je ne suis pas raciste, j’ai un ami noir», «Je ne suis pas raciste, je mange du couscous». Des propos qui rappellent ceux que l’élue Sarkozyste Nadine Morano en 2012, qui avait déclaré, pour se justifier, que son amie d’enfance était «plus noire qu’une arabe», mais aussi «j’adore le couscous, et les bricks à l’œuf». Les propos de Retailleau sur le couscous sont d’autant plus scandaleux que sa collègue Ministre de l’Agriculture vient de modifier un clip gouvernemental, pour remplacer un couscous par un cassoulet.

Bruno Retailleau toujours

Le ministre a déclaré : «Je pense que le Rassemblement national est très à gauche, notamment sur les sujets économiques». Plus c’est gros, plus ça passe. Le programme économique du RN a toujours été ultralibéral. Jean-Marie Le Pen était pro-Reagan dès les années 1980. En 2024, selon deux économistes qui ont étudié le programme du RN, celui-ci creuserait les inégalités, augmentant les revenus des plus riches de 10% et faisant chuter ceux des plus pauvres de 30%.

Mais comme le gouvernement s’est presque totalement aligné sur le RN en matière de répression et de racisme, il tente de se démarquer en classant le parti «à gauche». Bruno Le Maire, ancien Ministre de l’économie, avait même qualifié le lepénisme de «nouveau marxisme» puis déclaré que «le programme économique du RN est le plus marxiste qui n’ait jamais été proposé en France depuis une quarantaine d’années». Pas sympa pour Philippe Poutou.

Derrière la déclaration de Retailleau, il s’agit d’assumer une ligne économique toujours plus dure : plus d’austérité, moins de droits sociaux, plus de contrôle… Il se présente comme une droite vraiment radicale par rapport au RN, trop «mou».

François Bayrou révolutionnaire

Lors de son discours pour annoncer 40 milliards d’euros de coupes budgétaires en 2026, Bayrou a multiplié les mensonges sur la dette et la situation économique française. Mais au milieu, il s’est fendu de cette phrase, sidérante dans sa bouche : «Seule la vérité est révolutionnaire» en précisant que la formule vient «de Lénine et Trostky».

Et tout cela alors que Bayrou a protégé un réseau pédocriminel dans un établissement scolaire de Pau pendant plusieurs décennies, et a menti sans relâche pour se couvrir. Plutôt que de démissionner, il fait une leçon sur la vérité en citant la révolution bolchévique.

Laurent Wauquiez très réaliste dans l’inhumanité

Celui qui a détourné tellement d’argent qu’il devrait se cacher à tout jamais, a dit qu’il souhaitait déporter les «OQTF», c’est-à-dire des personnes sans-papier, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, une île française au large du Canada. L’élu Républicain précisait : «il fait 5 degrés de moyenne pendant l’année, 146 jours de pluie et de neige» et donc que ce serait facile de retrouver ceux qui s’évadent.

Les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon ont répondu par l’humour, en utilisant le sigle OQTF sur des affiches destinées à vanter la qualité de l’île : «On Quitte Tout Facilement», «On Part En Quête De Tranquillité Familiale». Le député de ce territoire a aussi déclaré : «Quand on est capable de pondre une proposition aussi stupide on est irrécupérable».

Quelques jours plus tard, face au tollé suscité par ses propos, Wauquiez a pourtant récidivé, estimant que son idée était «sérieuse» et «réaliste». On se souvient que son camarade Eric Ciotti avait déjà proposé la création d’un «Guantanamo à la française» et que l’extrême droite parle de rétablir le bagne.

Selon la presse, Laurent Wauquiez marque ainsi «sa différence avec son concurrent Bruno Retailleau, plus mesuré, espérant séduire la base LR avant le congrès prévu à la mi-mai». Quand on cherche à doubler Retailleau sur son extrême droite, c’est qu’on est rendu très loin dans la fascisation.

Les bons conseils de Jacques Attali

Le conseiller des Princes depuis les années 1980 déclarait le 19 avril sur BFM : «Il y a une quasi-certitude de guerre entre les USA et la Chine. Il faut nous armer». Encore un discours anxiogène et va-t-en-guerre. Un conflit armé entre les USA et la Chine, ce serait une guerre mondiale et une possible extermination de l’humanité. Surarmer l’Europe n’y changera rien, à part précipiter la situation. Il faudrait au contraire de toute urgence repenser un nouvel ordre du monde par la diplomatie et neutraliser les impérialismes autoritaires qui sèment la guerre. Mais les capitalistes n’y ont aucun intérêt.

Marine Le Pen, une wokiste ?

Le Pen avait choqué le monde entier après sa condamnation pour des détournements de plusieurs millions d’euros d’argent public : la dirigeante d’extrême droite s’était comparée à Martin Luther King, pasteur noir qui a sacrifié sa vie dans le combat contre la ségrégation raciale aux USA. La famille du pasteur avait vivement condamné cette comparaison scandaleuse. Pour Jean-Philippe Tanguy, du RN, «la famille de Martin Luther King n’est sans doute pas très bien au courant de la doctrine universaliste de Marine Le Pen». L’extrême droite française serait en fait un mouvement antiraciste et woke ?

Francis Chouraqui focalise sur Mélenchon

avocat pro-israélien, déclare tranquillement sur la chaîne génocidaire I24 que le pétainisme aurait infiltré la magistrature et que «le discours de Mélenchon mériterait qu’il aille en prison». Ce n’est pas la première fois que des appels à «ficher», arrêter ou même «dégommer physiquement» Mélenchon sont diffusés par les médias français, en totale impunité. Ce que les soutiens d’Israël oublient, c’est qu’au regard du droit international, soutenir un génocide en toute connaissance de cause est de la complicité, et est condamnable. Contrairement au fait de défendre le droit des peuples à vivre et à disposer d’eux-mêmes.

Nous subissons actuellement une offensive généralisée contre la vérité, contre le sens des mots, une guerre du langage visant à brouiller les repères : les antifascistes sont des fascistes, la gauche est d’extrême droite, l’extrême droite est Martin Luther King, la guerre c’est la paix…

Le fascisme et les crimes d’État ne peuvent s’imposer que grâce à une confusion généralisée qui empêche de raisonner. Reprenons le contrôle du récit.