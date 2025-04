Au sud d’Angers : une mairie accueille Eric Zemmour, elle est taguée par des anonymes

Ces derniers mois, dans l’ouest de la France, l’extrême droite tente de s’implanter en multipliant les meetings et réunions publiques. À chaque fois, ces événements ont lieu dans des communes rurales et sont hébergés dans les locaux municipaux par des mairies complices. C’est le cas ce samedi, à Chemillé-en-Anjou.

Non seulement l’extrême droite semble bienvenue dans la commune, mais une manifestation d’opposition y a été interdite. La nuit dernière, la mairie a été taguée avec des mots d’ordres antifascistes, et une revendication anonyme nous est parvenue :

«Alerta ! Le néo nazi Eric Zemmour est accueilli pour un meeting à Chemillé en Anjou ce samedi 26 avril au théâtre Foirail. Eric Zemmour est un pétainiste convaincu, condamné pour contestation de crime contre l’humanité après avoir affirmé que le maréchal Pétain avait « sauvé les juifs français », un criminel multi condamné pour injure et provocation à la haine raciale, un agresseur accusé par huit femmes de violences sexistes et sexuelles. Et il est accueilli à Chemillé ?

Dans le contexte de fascisation générale du pays, cette complaisance est à vomir. En 2021, un meeting du néo-nazi Zemmour avait été pris d’assaut par des centaines d’antifascistes à Nantes. Voilà la seule réponse raisonnable.

Une contre-manifestation antifasciste a été interdite par le préfet de Maine-et-Loire, Philippe Chopin. Les élus choisissent donc de protéger les fascistes et de laisser leur venin se répandre. Accueillir ce néo nazi est un acte de collaboration avec le fascisme. La mairie de Chemillé en Anjou a choisi son camp. Et nous avons choisi le nôtre : combattre les fascistes et les collabos qui leur lèchent les bottes. On ne discute pas avec les fascistes.»