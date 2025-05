Au Brésil, un attentat fasciste anti-LGBT visait un méga-concert

Au Brésil, c’est un immense concert public et gratuit qui a été organisé le long de la célèbre plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, le samedi 3 mai. La chanteuse Lady Gaga y a réuni 2 millions de personnes, et tout s’est bien déroulé. Mais un véritable carnage a été évité de peu.

La police venait d’arrêter un groupe d’extrême droite qui planifiait un attentat contre le concert. Il avait prévu de faire sauter des bombes et de jeter des cocktails Molotov lors de l’évènement, ce qui aurait provoqué une panique générale dans une gigantesque foule compacte.

Les militants d’extrême droite avaient imaginé l’attentat comme un «défi collectif» dans le but de gagner en notoriété sur les réseaux sociaux, pour recruter d’autres assaillants sur internet. Leur groupe «diffusait des discours de haine» et visait la communauté LGBTQ+ expliquent les autorités brésiliennes. Les services de renseignement ont repéré les intentions du groupe, et des enquêteurs qui ont arrêté les responsables en toute discrétion. Plus de dix perquisitions ont été menées dans plusieurs villes brésiliennes.

Les suspects ont été arrêtées quelques heures avant l’événement. Le chef a été appréhendé dans l’État du Rio Grande do Sul, où l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro fait ses plus gros scores.

Un autre membre a été interpellé en possession de matériel pédopornographique. Enfin, sur une vidéo publiée par les autorités brésiliennes montrant les arrestations et la saisie de matériel, on aperçoit à côté d’une arme, le téléphone d’un des terroristes, qui affiche un drapeau israélien en fond d’écran. Au Brésil comme aux USA, l’extrême droite évangéliste est fanatiquement pro-Israël, pour des raisons religieuses.

C’est donc une équipe raciste, LGBTphobe et pro-Israël qui s’apprêtait à commettre un crime de masse. Pourtant, Lady Gaga aussi soutient Israël. Elle y avait joué en septembre 2024, et déclarait que «l’image qu’a le monde d’Israël ne correspond pas à la réalité. C’est un pays fabuleux».

Le terrorisme sioniste est malheureusement une réalité. Le 16 février 2025 à Miami, un homme a tiré à 17 reprises sur des inconnus dans la rue qu’il avait identifié comme étant palestiniens. Après avoir été arrêté, il déclarait à la police qu’il avait «vu deux Palestiniens et a tiré sur eux et il les a tués». Par un étonnant hasard, les victimes étaient en fait deux Juifs israéliens en voyage aux États-Unis. Ils ont survécu.

Le 7 décembre dernier à Paris, lors d’une manifestation de soutien à la Palestine, un homme agressif d’une soixantaine d’années, se revendiquant pro-Israël, avait exhibé une arme à feu pour menacer des manifestants.

À Chicago le 15 octobre 2023, un petit garçon palestinien de 6 ans et sa mère ont été attaqués par l’homme qui leur louait un appartement. Ce propriétaire âgé de 71 ans avait d’abord tenté d’étouffer la mère en criant «Vous, les musulmans, vous devez mourir» avant de poignarder l’enfant à mort. Les victimes «ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Moyen-Orient», a précisé la police. Dans le Vermont, le 26 novembre 2023, trois jeunes hommes d’origine palestinienne ont été visés par des tirs en pleine rue alors qu’ils se rendaient à un dîner familial. Ils portaient des Keffieh, le foulard traditionnel palestinien.

Les haines s’additionnent : la haine des LGBT et le masculinisme se superposent au racisme, qui va de pair avec le colonialisme. L’attentat déjoué du Brésil nous le rappelle. C’est pourquoi il est vain de défendre Israël au nom de valeurs occidentales prétendument «progressistes», de la même manière que l’on ne peut être anti-colonialiste sans être en même temps un féroce adversaire de l’antisémitisme et de toutes formes de racisme.