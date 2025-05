Barbarie coloniale et mise en spectacle du génocide

Une image vaut parfois mille mots. Celles diffusées par les soldats israéliens eux-mêmes sur les réseaux sociaux ces derniers mois en disent long sur leur propre degré de fascisation et sur la déshumanisation qui touche les palestiniens. L’opération génocidaire en cours est, pour ces soldats, un sujet d’amusement et de loisir.

Ce 3 mai 2025, des soldats israéliens ont fait sauter un bâtiment civil à Gaza en riant, et ont coloré l’explosion de bleu. Il s’agit d’une cérémonie de «gender reveal» ou «révélation de genre», une tradition anglo-saxonne stupide qui consiste à faire découvrir aux parents d’un futur nouveau né le sexe de leur enfant : bleu pour un garçon, rose pour une fille. Des milliers de vidéos sur internet montrent des parents crever un ballon rempli de poudre, couper un gâteau dont la pâte est colorée, tirer des confettis… laissant apparaître l’une ou l’autre couleurs.

Cette fois-ci, la «gender reveal party» consiste à faire exploser une infrastructure civile en la filmant tout en se marrant. L’enfant à naître aura des parents pour qui la vie humaine n’a aucune valeur.

Cette vidéo n’est que la dernière de nombreuses autres tout aussi scandaleuses. Sur TikTok, des soldats se filment régulièrement en train de faire sauter des maisons palestiniennes en rigolant après avoir énoncé un compte à rebours. D’autres se prennent en selfies, hilares, devant des décombres. Des soldates israéliennes se sont déguisées en femmes sales et voilées – des caricatures de palestiniennes selon elles – dont la lumière s’éteint et s’allume, pour ironiser sur les coupures de courant imposées à la population de Gaza. Ces publications sont très populaires en Israël.

Plusieurs photographies montrent de jeunes soldats israéliens exhiber les sous-vêtements de femmes palestiniennes dans les maisons vidées de leurs habitants. Un des militaires pousse le niveau de perversité jusqu’à poser devant de la lingerie féminine dans une habitation abandonnée, une photo postée ensuite sur un site de rencontre.

En mai 2024, des soldats israéliens ont incendié la bibliothèque de l’Université Al-Aqsa dans la ville de Gaza, l’une des plus grandes de l’enclave palestiniennes. Ils ont pris des photos d’eux-mêmes, en uniformes, devant les livres en flamme, fiers. Cette image a ensuite été diffusée sur un canal Telegram d’extrême droite avec la mention : «Un homme juste étudie la Torah à la lueur des bougies». Impossible de ne pas penser aux autodafés nazis.

En janvier 2024, une vidéo tournée dans un tank israélien montrait un soldat hurlant en français : «On va les massacrer», avec en fond sonore la chanson de Stromae «Formidable» revisitée en «plus d’arabes». D’autres se mettent en scène en train d’écrire des insultes contre la France Insoumise sur des obus qui vont être tirés.

Chacune de ces publications en ligne est une preuve supplémentaire de crimes de guerre, commis et revendiqués dans une impunité totale. Certains totalitarisme du passé dissimulaient les preuves de leurs horreurs. Aujourd’hui, ces crimes sont revendiqués devant la planète entière et transformés en spectacle rigolo par leurs auteurs.

Ce lundi 5 mai 2025, Netanyahou a annoncé le durcissement de l’offensive militaire dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers d’ordres d’appel ont été émis pour envoyer beaucoup plus de réservistes sur le terrain, afin «d’étendre les opérations militaires» au milieu d’une zone déjà ravagée. «Le plan comprendra l’expansion et la conservation des territoires», a-t-il déclaré. «Nous continuons à explorer le plan Trump pour le départ volontaire des Gazaouis», a ajouté une source gouvernementale. Le déplacement massif de civils survivants vers le sud de l’enclave palestinienne sera imposé par Israël.

Les signaux d’une escalade généralisée se multiplient dans l’État colonial : une frappe aérienne a été menée près du palais présidentiel Syrien il y a quelques jours, confirmant qu’Israël ne se contente pas de massacres à Gaza et en Cisjordanie, mais veut étendre le feu à toute la région. Israël et les USA envisagent d’ailleurs de plus en plus clairement d’attaquer l’Iran.

La semaine dernière, Netanyahou a violemment attaqué les médiateurs Qatari, chargés de négocier un cessez-le-feu et la libération des captifs, alors que son ministre Smotrich a annoncé que «les jours fatidiques arrivent». Ce dernier a toujours appelé à coloniser Gaza. Enfin, les civils de Gaza sont toujours totalement privés d’approvisionnement depuis plus de 2 mois par le blocus israélien.

L’opération de nettoyage ethnique se poursuit donc au grand jour, assumée, sans réaction de la communauté internationale.