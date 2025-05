Antifascisme : un vétéran de la seconde guerre mondiale broie une Tesla avec un tank

«Je suis assez vieux pour avoir vu le fascisme la première fois ; maintenant, il revient. Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, utilise son immense pouvoir pour soutenir l’extrême droite en Europe, et son argent provient des voitures Tesla. Nous avons déjà écrasé le fascisme, et nous l’écraserons à nouveau.»

Ce sont les mots de Ken Turner, 98 ans ans, vétéran de la seconde guerre mondiale dans l’armée anglaise. Pour célébrer à sa façon le 8 mai, date de la défaite du Troisième Reich et de la fin de la guerre, cet ancien membre du Royal Tank Regiment a organisé une mise en scène puissante.

Dans une vidéo diffusée par le collectif anglais «Led By Donkeys», on voit Ken Turner remonter dans un char Sherman de la seconde guerre mondiale, et rouler vers un véhicule Tesla dont la plaque d’immatriculation porte le mot «FASCISM». L’ancien soldat broie sous les chenilles de son tank le véhicule d’Elon Musk.

La voiture ainsi détruite avait été offerte par un propriétaire de Tesla qui se disait «consterné» de l’engagement du milliardaire au service de l’extrême droite.

Cette action spectaculaire rappelle que, depuis le salut nazi de Musk, les ventes de Tesla s’effondrent, en particulier en Europe. En avril, le nombre de Tesla vendues en France et au Danemark chutait par exemple de 59% et de 67% par rapport à l’année précédente. L’entreprise perd des milliards de dollars, son action s’effondre en bourse, à tel point que la direction de Tesla chercherait un nouveau patron pour le remplacer. La fortune de Musk a quant à elle baissé de plusieurs dizaines de milliards de dollars ces derniers mois.

Des actions incendiaires, des sabotages et des manifestations visent la marque partout dans le monde.

La vidéo est ici