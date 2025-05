La filière champagne de LVMH veut supprimer 1200 postes

Le 30 avril, une vidéo envoyée aux salariés de la branche «vins et spiritueux» du groupe LVMH, qui produit notamment le champagne, annonçait la suppression de 1200 postes. Cela représente de 12% des effectifs de la firme Moët Hennessy, possédée par Bernard Arnault.

D’après les informations de France Bleu, après avoir réclamé des explications à la direction, qui n’a pas donné de nouvelles rassurantes, les syndicats de l’entreprise envisagent de monter sur Paris et d’intervenir lors d’une grande réunion prévue les 20 et 21 mai, place Vendôme à Paris sur le site de Louis Vuitton.

Pour tenter de temporiser, le groupe déclare que ces 1200 suppressions ne seront pas des licenciements, mais des non remplacements. Un salarié de Moët déclare au média Rapports de Force : «Ils ne feront pas comme le plan social de 1993 [245 postes étaient menacés, un plan annulé par la mobilisation] : c’est trop frontal et ils savent qu’il y a une grosse force syndicale. Mais ils vont cibler des postes à ne pas renouveler, pousser certains à partir, ne pas embaucher pendant 2, 3 ans…»

Ces suppressions d’emplois sont annoncées alors que le groupe LVMH a enregistré 84,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, dont 12,6 milliards de bénéfices et 7 milliards reversés aux actionnaires. La branche «vins et spiritueux» qui connaît une baisse des volumes suite à la hausse des droits de douanes reste tout de même, elle aussi, largement bénéficiaire. Ce plan viserait donc uniquement à augmenter les profits de l’entreprise de l’homme le plus riche de France.

Bernard Arnault, ami proche d’Emmanuel Macron, est allé faire un séjour aux USA au début de l’année. Il en est revenu admiratif de Donald Trump et Elon Musk, à tel point que mardi 28 janvier, il a menacé la France : «Quand on revient en France, c’est un peu la douche froide. Aux USA on vous accueille à bras ouvert […] les ateliers qu’on peut construire sont subventionnés». Le très libéral Bernard Arnault est pour l’assistanat quand il consiste à donner de l’argent public aux entreprises privées. «Quand on revient en France on s’apprête à augmenter les impôts, c’est à peine croyable ! Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation c’est l’idéal !»

L’annonce du plan de licenciement chez LVMH s’inscrit dans une large vague qui frappe de nombreuses entreprises. La firme ArcelorMittal vient d’annoncer la suppression de 636 emplois. L’entreprise a pourtant reçu 300 millions d’euros d’aides publiques et a réalisé 1,3 milliard de bénéfices l’an dernier. Les milliardaires ne créent pas d’emploi, ils en détruisent après avoir exercé leur chantage à l’embauche, pour maximiser la rentabilité de leurs entreprises.

Les licenciements dans la branche viticole de l’empire de Bernard Arnault rappellent qu’une action fabuleuse avait été organisée à la fin du mois d’aout 2022 : des vendanges particulières avaient eu lieu dans le Var. Particulières parce qu’elles ont lieu sur une parcelle de vignes rachetées par le milliardaire. Sur le terrain du château d’Esclans, LVMH y produit du vin baptisé «Whispering Angel», l’un des rosés les plus chers du monde.

Il s’agissait de vendanges sauvages, menées par 300 personnes qui se sont rendues au milieu des vignes à l’appel de la Confédération Paysanne et des Soulèvements de la Terre pour protester contre l’accaparement des terres agricoles par une minorité de privilégiés.

«On reprend la terre et ses fruits !» déclarait le collectif Les Soulèvements de la Terre après la récolte. Les vendangeurs et vendangeuses sont allées presser le raisin fraîchement cueilli pour en faire une cuvée spéciale, qui a servi à soutenir la lutte pour protéger les terres agricoles, empêcher leur accaparement et pour une viticulture paysanne. Gouleyant.