Trumpisme au carré : nazification de la gauche et défense de l’extrême droite

Tout le monde rigolait quand, aux USA, Donald Trump qualifiait son adversaire Kamala Harris de «marxiste radicale». Pourtant, en France, la classe dominante est en train de doubler le Trumpisme à la vitesse de la lumière en termes de post-vérité et d’inversion de la réalité.

Prenez l’avocat Alain Jakubowicz, fervent défenseur d’Israël, soutien de Macron, qui a été président de la Licra entre 2010 et 2017. La Licra fut jadis la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, une association née de la lutte antifasciste et de l’action directe anarchiste contre l’extrême droite. Aujourd’hui, la Licra n’a plus aucun lien avec ce qu’elle a été. La Licra a soutenu les ministres Gérald Darmanin et Manuel Valls, valide le concept de «racisme anti-blanc» et dénonce le terme d’islamophobie… Une Licra qui n’est plus qu’un tissu synthétique pour couvrir l’extrême droite.

Alain Jakubowicz donc, déclare sur la chaine BFM, ce 8 mai 2025, jour de la commémoration du 80eme anniversaire de la victoire sur le nazisme, qu’il «voit un parallèle, toute proportion gardée, entre Jean-Luc Mélenchon et Joseph Goebbels» l’ancien ministre de la propagande d’Hitler. Il qualifie aussi la France Insoumise de «mouvement fasciste». Des propos révisionnistes en plus d’être diffamatoires, une injure à toutes les victimes du nazisme, sans aucune réaction de la journaliste Apolline de Malherbe qui lui tendait le micro.

Le 31 mars dernier, Alain Jakubowicz donnait une longue interview à l’hebdomadaire Le Point pour défendre avec ardeur Marine Le Pen. Selon lui, la condamnation de la candidate d’extrême droite pour avoir détourné des millions d’euros d’argent public était «un coup porté à l’État de droit». Il déclarait : «Je suis abasourdi, les faits semblent avérés mais cela porte atteinte à la présomption d’innocence».

Mélenchon, héritier de la gauche résistante est donc un nazi. Le Pen héritière d’un parti pétainiste fondé par des SS est défendue. Et tout cela au nom d’une organisation prétendant «lutter contre le racisme et l’antisémitisme». En termes de rapport au réel, on est sur un triple salto arrière avec supplément looping.

Et puisqu’il n’y a plus aucune limite au délire, Élisabeth Lévy a déclaré le même jour au micro de Sud Radio : «Les enfants juifs se font molester et casser la gueule par les amis de Jean-Luc Mélenchon». Lorsque son interlocuteur lui demande quels amis de Mélenchon ont cassé la gueule à des enfants juifs, elle se met à hurler : «Moi je ne débat plus dans ces conditions !» Sur BFM comme à Sud Radio, ces propos absolument gravissimes sont tenus avec l’assentiment des animateurs, qui semblent même esquisser de petits sourires complices.

Derrière cette démolition méthodique du réel, cette destruction de tous les repères historiques, de toutes les boussoles morales, il y a tout de même une stratégie consciente des soutiens d’Israël. Il s’agit de dénazifier les descendants des nazis, puisque désormais ils soutiennent Israël. Qu’il s’agisse de Viktor Orban en Hongrie, du salut nazi d’Elon Musk, de l’extrême droite française ou allemande : toutes ces forces politiques sont des soutiens inconditionnels de Netanyahou et de son génocide. Il faut donc pour cela les blanchir coûte que coûte et les aider à obtenir le pouvoir.

À l’inverse, les Palestiniens eux-mêmes sont comparés aux nazis par Israël pour justifier l’attaque de Gaza. Dès 2015, Netanyahou déclarait que «Hitler ne souhaitait pas exterminer les juifs», affirmant que les Palestiniens et les peuples arabes en général seraient les vrais responsables de la Shoah. Cette rhétorique est désormais reprise dans le monde entier : tous les soutiens de la Palestine sont des antisémites – y compris le Pape et l’ONU – alors qu’ils ne font que demander le respect du droit international. Les soutiens d’Israël sont des êtres prodigieux : ils voient des nazis absolument partout, sauf là où il y en a.