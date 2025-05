Paris : défilé nazi sous protection policière

Ce sont les images d’un régime en pleine fascisation. Des drapeaux noirs frappés de symboles néo-nazis, des fascistes défilant au pas et en rangs, des casques et des cris d’extrême droite. Le tout sous haute protection de la police, chargée de réprimer quiconque émet une critique contre l’extrême droite. C’est ce qu’il s’est passé samedi 10 mai à Paris.

Un millier de néo-nazis venus de toute la France et de l’étranger ont ainsi paradé dans les rues de la capitale. À l’avant du cortège : deux tambours des jeunesses hitlériennes ! Un clin d’œil de collectionneurs. Derrière, des croix celtiques, signe des suprémacistes blancs, et des runes issues de l’imagerie nazie. Ce cortège de nostalgiques d’Hitler et de Pétain a été autorisé, il a pu défiler avec des casques, des cagoules, des parapluies et des dizaines de fumigènes. On se souvient d’arrestations massives et de longues gardes à vue pour des gilets jaunes, des syndicalistes ou des étudiant-es arrêté-es avec bien moins que ce matériel.

La police a joué le rôle d’auxiliaire des néo-nazis : gendarmes mobiles, CRS, Compagnies d’Intervention, BRAV… l’État français avait mis les grands moyens pour protéger l’extrême droite. Même les passants, choqués par le défilé, ont été repoussés sans ménagement. Un rassemblement antifasciste avait été interdit par la préfecture et la police a chargé et molesté tout ce qui s’y apparentait. Dans les faits, il y avait l’extrême droite en uniforme, armée par l’État, qui marchait avec l’extrême droite en civil et ses drapeaux fascistes.

Un crépitement de résistance a eu lieu dans le quartier Montparnasse : des gerbes de feux d’artifice ont visé le défilé d’extrême droite, provoquant l’émoi des policiers.

Ces images glaçantes se produisent alors que les agressions racistes se multiplient, que les cortèges du 1er mai ont été durement réprimés, et que l’islamophobie est alimentée au sommet de l’État. Deux blocs se dessinent toujours plus clairement : l’extrême droite, ses relais au sein de l’État et ses médias, et la résistance. Rejoignez celles et ceux qui résistent.

Images : CLPress, Enzo Rabouy, Adrien Adcazz, Luc Auffret