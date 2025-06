Nantes : une chaîne humaine pour la Palestine

Une grande chaîne humaine sur des centaines de mètres, un immense drapeau palestinien, des chants… C’était ce lundi 2 juin à l’initiative du collectif Urgence Palestine. Une mobilisation à travers les rues de Nantes pendant deux heures, portée par une grande énergie collective.

Démarrée au miroir d’eau, ce sont plus de 500 personnes qui s’élancent jusqu’à la place Royale, main dans la main et chantant avec ardeur leur solidarité au peuple Palestinien. La jeunesse est présente en nombre, les keffiehs, drapeaux et autres symboles de solidarité ponctuent cette manifestation où la colère se transforme en ardeur.

La manifestation se poursuit jusqu’à la place Graslin puis rue du Calvaire, ponctuée de prises de paroles de Palestinienn·es nous exhortant à soutenir encore plus Gaza, à dénoncer sans relâche les crimes israéliens, à interpeller nos collègues, nos proches : «Oui il il y a urgence !»

Après deux heures de déambulation, c’est par la lecture d’un poème de Ziad Medoukh intitulé «Je suis palestinien, et j’ai un rêve» que se conclut cette belle mobilisation qui en appellera d’autres, dissolution ou non !

Après bientôt deux ans de génocide, c’est encore et toujours la rue qui témoigne de son humanité et dénonce le silence de ceux au pouvoir dont l’inaction rend chaque jour un peu plus complice du premier génocide filmé en direct. Les échéances électorales approchent et les organisateur·ices accompagné·es de collectifs décoloniaux souhaitent rappeler aux politiques avec force que nous n’oublierons pas ces deux années de silence et de compromission.

Signez et faites signer la pétition contre la dissolution d’Urgence Palestine.