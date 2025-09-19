«On reprend tout» : les images de la manifestation nantaise

Entre 25.000 et 30.000 personnes ont manifesté à Nantes le 18 septembre. Il s’agissait de la plus grosse manifestation depuis deux ans dans la ville.

Alors que le cortège était très (trop ?) calme, il a été agressé du début à la fin par un dispositif policier colossal, qui n’a pas hésité à attaquer les véhicules et militants syndicaux.

Quelques images, en attendant un récit complet :