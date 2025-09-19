«On reprend tout» : les images de la manifestation nantaise

Banderole game, Maintien de l'ordre, Manifestation, Récit de manif

Entre 25.000 et 30.000 personnes ont manifesté à Nantes le 18 septembre. Il s’agissait de la plus grosse manifestation depuis deux ans dans la ville.

Alors que le cortège était très (trop ?) calme, il a été agressé du début à la fin par un dispositif policier colossal, qui n’a pas hésité à attaquer les véhicules et militants syndicaux.

Quelques images, en attendant un récit complet :

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

Une banderole "Macron explosion" pour manifester à Nantes avant le deuxième acte de "bloquons tout"

Nantes : 4000 personnes à l’appel de « bloquons tout » avant le deuxième acte

Des images de Nantes le 10 septembre : journée de barricades.

Nantes : ce qu’ils ont voulu nous voler, ce qu’ils ont récolté

Un incendie provoqué par la police ce 10 septembre.

10 Septembre : la police a incendié un immeuble et une voiture