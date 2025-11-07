«Complices du génocide» : des enseignes Carrefour ciblées à Bordeaux

«Harceler Carrefour, complice du génocide palestinien»

Des litres de peinture projetés sur plusieurs mètres, des impacts sur les vitrines, des tags «complices du génocide» ou «-50% sur les missiles» sur les murs : ce sont les offensives menées le 4 novembre contre une dizaine d’enseignes Carrefour dans la ville de Bordeaux.

Pour revendiquer ces actions, des anonymes ont diffusé un communiqué mais aussi une vidéo tuto montrant comment reproduire le même type de gestes pour «harceler Carrefour». Les auteurs et autrices expliquent que «telle la marée, nous avons déferlé sur l’enseigne Carrefour», qui a vu ses «murs taggés, ses façades repeintes, ses vitrines brisées ou ses serrures gluées. Et les autres ne perdent rien pour attendre…»

Derrière ces actions il s’agit, explique le communiqué, de sortir de l’impuissance ressentie face aux crimes coloniaux, et de faire résonnance «avec les blocages de cargaisons par les dockers en Italie, les blocages et occupations d’entreprises de la logistique et de l’armement complices comme Eurolinks à Marseille, et les campagnes internationales comme BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions)».

Le texte rappelle que Carrefour «ravitaille l’armée coloniale israélienne. Via son partenariat avec le groupe israélien Electra Consumer Products et sa filiale Yénot Bitan, Carrefour est présent dans les zones colonisées en Cisjordanie. Il n’y a pas de ‘neutralité politique’ qui tienne, pour citer le PDG Alexandre Bompard, quand on fait son beurre sur la colonisation sioniste». Enfin, il appelle à «cibler les acteurs et complices de génocide et de l’occupation – Starbucks, BNP, Carrefour, Mac Donalds pour n’en citer que quelques uns».

La vidéo est visible ici