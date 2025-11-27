Nantes : retour sur la marche contre les violences patriarcales

Féminisme, Récit de manif

Le 25 novembre 2025 était la Journée Internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une marche nocturne était organisée dans les rues de Nantes à cette occasion.

Près d’un millier de personne ont défilé ce mardi soir dans le centre-ville, entraîné au rythme d’une batucada endiablée. Drapeaux, banderoles et slogans internationalistes rappelant à toutes et tous que la solidarité féministe n’a pas de frontières.

Ce cortège compact et sage était cyniquement guidé par quelques policiers. Triste ironie, lorsque l’on a en tête la récente enquête de Disclose comptabilisant 429 victimes de violences sexuelles par 215 agresseurs policiers ou gendarmes à travers la France.

Au matin du 152ème féminicide de l’année notre colère est légitime, ne nous restreignons pas, nous sommes légitimes à la hurler.

