Traduisons Jordan Bardella

Pour les gens qui doutaient que le chef du Rassemblement National a de l’eau entre les deux oreilles, c’est confirmé.

Mardi 25 novembre, le président du Rassemblement National s’est rendu à Vesoul et a été enfariné par un lycéen. Ce dernier a réussi à franchir les barrages policiers et à tromper le gros service de sécurité du parti d’extrême droite. Il a malheureusement été arrêté et placé en garde à vue après son geste.

Pour éviter que des images du politicien d’extrême droite couvert de farine ne sortent, les gros bras du RN ont exfiltré Bardella loin des caméras et ont braqué des flashs et lampes torches vers les journalistes présents pour les empêcher de filmer, ils ont même déplié un parapluie et intimidé les photographes. Mais une vidéo amateur a tout de même fait le tour des réseaux sociaux.

Bardella a donc fini par commenter cette scène sur BFM. Il a parlé d’un «non-évènement causé par un gamin de 16 ans, probablement un manque d’éducation des parents». Tellement insignifiant que son service d’ordre a tout fait pour empêcher toute prise d’image, et qu’il a du réagir dans les médias. Et puis, ce jeune a fait preuve d’un sens civique au-dessus de la moyenne, signe d’une bonne éducation, quoiqu’en pense le RN.

Mais ce n’est pas le plus important. Bardella a surtout déclaré : «Jean Moulin a fait mieux par le passé». Oui oui, ce champion a vraiment dit cela.

En quelques mots, le chef du RN reconnaît – sans doute de manière inconsciente – qu’il est un nazi, ou du moins un héritier du nazisme, puisque Jean Moulin est la figure qui a unifié les réseaux de résistance pour lutter contre les troupes hitlériennes et les collaborationnistes. Mais Bardella estime surtout que Jean Moulin aurait «fait mieux» que ce lycéen. Et comme chacun sait, la Résistance ne se contentait pas de jeter de la farine, elle tirait sur les nazis, sabotait les chemins de fer, tendait des embuscades et montait des maquis lourdement armés. C’est quasiment, en creux, un appel à prendre les armes contre le RN.

Suite à cet enfarinage, le RN a porté plainte et la justice aux ordres a ouvert une enquête pour «violence sur personne chargée d’une mission de service public». Violence à base de farine donc, on a connu la justice moins zélée quand des manifestant·es se font détruire un œil ou arracher une main par la police, ou lorsque des femmes déposent plainte pour des violences sexuelles.

Quoiqu’il en soit, en cas de procès, ce lycéen courageux pourra toujours utiliser la déclaration de Bardella devant le tribunal. Son avocat pourra souligner que l’enfariné se considère comme nazi et compare son enfarineur à un Jean Moulin qui ne serait pas allé assez loin…