Un calendrier révolté pour 2026 : une fresque par mois

Pour les fêtes, et à quelques jours de la nouvelle année, Contre Attaque vous propose un calendrier 2026 original, consacré à la mémoire des luttes, et illustré par des œuvres engagées.

Ce calendrier est constitué d’une éphéméride des révoltes : tout au long de l’année, (re)découvrez les dates marquantes des luttes sociales, écologistes, anticolonialistes… et la vie de personnes qui ont écrit l’histoire des mouvements et nous inspirent encore aujourd’hui.

Et des fresques révoltées. Chaque mois, une œuvre murale différente : contre l’extrême droite ou le militarisme, pour la Palestine, en hommage au Gilets jaunes…

Bien sûr, il s’agit d’un calendrier utile au quotidien, où vous pouvez aussi inscrire vos rendez-vous et les dates des prochaines manifestations. Le tout en 28 pages, en couleurs, sur un papier de bonne qualité. Idéal pour décorer votre salon, un bon cadeau à offrir à des ami-es ou pour égayer le local de votre collectif.

En vous procurant ce calendrier des luttes, vous contribuez aussi au développement de notre média indépendant, un contre-pouvoir sans milliardaire ni subvention, qui ne dépend que de son lectorat.

Vous pouvez le commander sur notre boutique ici.