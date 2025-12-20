Deux-Sèvres : la Coordination Rurale profite de la crise agricole pour commettre une vendetta contre le mouvement anti-bassines

Dans tout le pays ces derniers jours, une fois n’est pas coutume, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne affichaient un front uni de la colère paysanne. L’enjeu est de dénoncer d’une part l’abattage systématique des troupeaux lorsqu’un cas de DNC (Dermatose Nodulaire Contagieuse) est détecté, d’autre part la signature de l’accord de libre-échange avec l’Amérique du Sud du Mercosur. Des blocages sont installés dans une grande partie du sud-ouest, mais dans les Deux-Sèvres l’ambiance n’est pas à l’union des forces.

La Coordination Rurale du 79 a en effet profité des consignes de retenue ordonnées par Laurent Nuñez pour réaliser une opération vengeresse sur la ville de Melle. Le 17 décembre à 21h, 70 tracteurs dont la majorité avait une benne pleine de pneus, fumier, paille et gravats, ont investi le centre-ville de Melle et ont déversé leur contenu sur des cibles qui n’avaient aucun lien avec la crise agricole actuelle : la CR79 s’en est prise à tous les lieux emblématiques de la lutte anti-bassines.

Le parvis de la mairie a été recouvert de déchets pour attaquer le maire qui avait accepté d’accueillir les différentes manifestions qui ont eu lieu dans sa ville, la permanence parlementaire de la députée écologiste Delphine Batho a aussi été visée. Plus grave encore : la CR79 a complètement détruit et recouvert de pneus le Cairn dressé en hommage aux victimes de la répression policière de Sainte-Soline. C’est la deuxième fois que ce monument est vandalisé, après son installation pour la commémoration du première anniversaire de la manifestation de Sainte-Soline en 2023 qui avait fait plus de 200 blessé·es, dont une dizaine de blessé·es graves. Cette dégradation était déjà clairement une intimidation car elle a eu lieu la veille d’une réunion d’information du collectif Bassine Non Merci.

Les agriculteurs ont aussi recouvert de gravats l’entrée de la ferme de la Genellerie, qui avait accueilli le village de l’eau en juillet 2024. Cette ferme est une ferme communale qui a fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt – c’est à dire une invitation publique pour attirer une personne intérressée – afin d’installer un agriculteur et de fournir les restaurants scolaires et les marchés locaux. La mairie de Melle ne s’oppose pas seulement à l’agro-industrie, elle démontre qu’un autre modèle agricole est possible. Cette action spécifique, en revanche, montre que malgré les postures de façade sur la nécessité de privilégier le local et les produits français, la CR préfère se ranger du côté des agro-industriels qui bénéficient des mégabassines pour exporter leur marchandise à l’autre bout du monde. Pire, elle instrumentalise le mouvement en cours pour régler ses comptes de la façon la plus lâche qui soit.

Cette entreprise de vendetta a par ailleurs été préméditée, car la manifestation avait été déclarée en préfecture deux jours avant, elle à donc été autorisée par les autorités et s’est déroulée sous la supervision d’une dizaine de gendarmes, alors même que la plupart des tracteurs n’étaient pas immatriculés donc interdits de circulation dans le centre-ville. De plus une grande partie des actions ont été filmées et mises en ligne sur les réseaux sociaux de la CR79. Ce qui témoigne du sentiment d’impunité qui règne lorsqu’on s’attaque à des militant·es écologistes, comme l’a récemment révélé le média Bon Pote sur la complaisance aussi bien des autorités et de la police concernant la violence visant les militants écologistes, recensant plus de 200 agressions et violences graves commises au cours des 10 dernières années. Seulement 5% de ces agressions qui ont abouti à des condamnations.

Cette vengeance de la CR79 est d’autant plus abjecte que, depuis deux semaines, la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale ont su mettre leur opposition politique de coté afin de lutter contre l’abattage systématique des cheptels et de nombreux blocages ont été organisés avec la présence des deux syndicats qui ont pourtant des visions et des propositions totalement différentes. Cette alliance était nécessaire au vu de l’urgence de la situation mais ce qui s’est passé à Melle rappelle que la Coordination Rurale n’est en aucun cas pour une rupture avec la politique productiviste dictée par la FNSEA depuis plus de 50 ans et que certains de ses membres, et surtout de ses cadres, ont des liens étroits et une proximité idéologique avec l’extrême droite.

Une manifestation en soutien à la municipalité à été organisée le 19 décembre et de nombreux bénévoles sont allés prêter main forte aux employés communaux afin de réparer les dégâts.

