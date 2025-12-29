L’horrible Noël de Netanyahou

Des casques bleus mitraillés, 19 nouvelles colonies en Cisjordanie, des bombardements au Liban, un Père Noël agressé à Haifa : Bibi vous souhaite un joyeux Noël !

Des palestiniens déguisés en Pères Noël dans les ruines de Gaza en décembre 2021.

La colonisation se poursuit en Cisjordanie

C’est une information qui est “curieusement” passée sous les radars médiatiques : le gouvernement israélien a approuvé l’installation de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie il y a tout juste une semaine. Benjamin Netanyahou profite ainsi de la période des fêtes chrétiennes pour accélérer la colonisation de la Palestine, et rendre impossible la reconnaissance réelle d’un État palestinien promise par de nombreux pays. Ces 19 nouvelles implantations portent le nombre de colonies supplémentaires en Cisjordanie à 69. Les implantations sionistes illégales en Cisjordanie ont augmenté de près de 50% au cours du mandat de l’actuel gouvernement d’extrême droite : en 2022, le territoire palestinien était envahi par 141 colonies, il y en a désormais 210. Chacune d’entre elles est une violation du droit international, mais aussi une façon de grignoter progressivement ce qu’il reste de territoire palestinien, pour empêcher toute possibilité d’existence d’un État palestinien viable.

Comme une chanson de variété un peu trop usée, 14 pays dont la France se sont empressés, trois jours plus tard, de “condamner” cette extension de l’État colonial. Ils demandent cordialement à Bibi de “revenir sur cette décision, ainsi qu’à cesser l’expansion des colonies, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies”. Une nouvelle condamnation d’une fermeté toute théorique et qui, très probablement, servira une nouvelle fois de papier toilette triple épaisseur entre les mains de Netanyahou, chargé d’essuyer les immondices qu’il aura déversées au-dessus de la France lors de son passage dans notre espace aérien, en route vers sa rencontre avec Donald Trump ce 28 décembre. En effet, si la France prenait au sérieux la situation, elle intercepterait le dirigeant israélien lors du survol de son territoire, et le livrerait à la Cour Pénale Internationale, comme le veut la loi. Il n’en sera évidemment rien.

À ce jour, plus de 500.000 israéliens vivent en Cisjordanie occupée, dans des colonies illégales. L’envoyé spécial en France d’Israël, Meyer Habib, continue pourtant d’arpenter les plateaux télés pour propager la doctrine sioniste et dévoiler son vieux rêve d’un Grand Israël, qui consiste notamment à annexer la Jordanie.

Mitraillage de casques bleus

Autre provocation israélienne, mais cette fois-ci en direction de son voisin du nord, le Liban. L’ONU a dénoncé ce samedi l’attaque d’un casque bleu de la force d’intervention présente au sud Liban, la FINUL. Alors que le militaire participait à une patrouille quotidienne le long de la frontière, des soldats de Tsahal ont en effet tiré avec une mitrailleuse lourde vers son unité. La FINUL avait pourtant « informé à l’avance les Forces de défense israéliennes des activités menées dans ces zones, conformément aux pratiques habituelles pour les patrouilles dans des secteurs sensibles proches de la Ligne bleue ». La tentative d’assassinat d’un soldat de l’ONU, dans le plus grand des calmes médiatiques

Le Liban est plus que jamais pris en étau par Israël et les États-Unis. Les premiers continuent à bombarder le pays malgré le cessez le feu mis en place cette année, causant la mort de 340 libanais, et les autres obligent le Liban à faire ami-ami avec son voisin génocidaire. Israël a par exemple bombardé le Liban sud le lendemain de Noël, faisant 3 morts, alors que le Pays du Cèdre est incapable de riposter militairement et que le soutien à la Palestine occupée ne semble même plus à l’ordre du jour depuis l’explosion de milliers de bippers et la mort d’Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah.

Même le Père Noël est menacé

Même le père Noël est en danger en Israël. Le 21 décembre, à Haïfa, la police israélienne a interpellé un Palestinien déguisé en Père Noël, prétextant un «trouble à l’ordre public». Cette répression a interrompu une célébration de Noël, selon une organisation locale de défense des droits. Des vidéos montrent cet homme vêtu en père Noël traîné par des policiers, et l’arrêt d’une danse traditionnelle de dabké. Plusieurs personnes ont été frappées. Une provocation qui intervient dans un contexte de persécution des chrétiens palestiniens de Cisjordanie par les colons sionistes, et de génocide touchant la petite communauté chrétienne qui survit à Gaza.

Fier de son impunité, le compte Instagram de l’armée israélienne publiait le jour de Noël une série de montages montrant les cibles tuées durant l’année, précédées par un Père Noël proclamant : «Hamas, Hezbollah, Houthis, Iran, vous êtes rayés de la liste». Fort du soutien sans faille du dictateur étasunien Donald Trump, plus rien ne semble pouvoir empêcher Netanyahou de continuer d’écrire un des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’humanité.