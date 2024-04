Vendredi 3 mai à Nantes : soirée pour la sortie de “Nantes, ville révoltée”

Contre Attaque et les Éditions Divergences ont le plaisir de vous annoncer la sortie du livre «Nantes, ville révoltée» le 3 mai 2024.

Ce n’est pas un manuel d’histoire ni un guide touristique mais une dérive dans la ville de Nantes. Des grèves insurrectionnelles d’après-guerre aux récents débordements des cortèges de tête, de la Commune de Mai 68 aux journées fabuleuses contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Cité des Ducs se démarque par sa capacité à renverser l’ordre. Plus récemment, le gouvernement a tenté de dissoudre notre média, Contre Attaque, anciennement nommé Nantes Révoltée. Nous vous invitons dans ces pages à revisiter les révoltes nantaises en parcourant une série de lieux emblématiques de la ville. Un «contre-voyage à Nantes» hors des sentiers balisés, une madeleine de Proust saveur lacrymogène. Indispensable pour tout savoir sur les révoltes nantaises et mieux connaître ou découvrir la ville.

Vendredi 3 mai, une soirée est organisée à Nantes, au bar ASKIP, situé au 2 allée Frida Khalo sur l’île de Nantes, devant l’école des Beaux Arts, pour fêter la parution !

À partir de 18h : projection, librairie de Divergence, présentation du livre, témoignages sur les luttes nantaises, discussions, ateliers, DJ set …

Venez nombreuses et nombreux découvrir «Nantes, ville révoltée», partager vos témoignages sur vos expériences de lutte à Nantes, échanger avec les équipes de Contre Attaque et de Divergences et partager une soirée festive !

Askip est un bar associatif, il vous faudra une adhésion à 1€ pour boire un coup.