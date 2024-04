Elle a osé le dire : «La poussée du RN est un échec collectif»

«La poussée du RN est un échec collectif. C’est l’échec de tous les républicains qui combattent l’extrême droite. Nous n’arrivons pas à la faire baisser». Ce sont les mots de Yaël Braun Pivet, représentante du macronisme et présidente de l’Assemblée Nationale.

On savait que le foutage de gueule était devenu la doctrine politique du gouvernement, mais celui-ci est stratosphérique. Rappelons d’abord que Yaël Braun-Pivet est une grande amie de Sébastien Chenu, le chef du groupe d’extrême droite et vice-président de l’Assemblée, à qui elle «claque la bise» et dont elle dit : «Sébastien Chenu n’est pas un bon, mais un très bon vice-président». Voilà pour le «combat contre l’extrême droite».

Ensuite, il faut dérouler le programme du macronisme depuis l’élection de 2017 pour comprendre à quel point ce mouvement politique est enraciné à l’extrême droite, et a déjà appliqué un programme dont Marine Le Pen n’aurait sans doute pas osé rêver :

Durant le premier mandat :

Septembre 2018 : à peine arrivé au pouvoir, Macron fait voter la «loi asile immigration» avec le soutien de l’extrême droite. «Jamais un gouvernement n’était allé aussi loin» écrit alors le journal Le Monde. Oui, déjà.

Novembre 2018 : Emmanuel Macron déclare, pour les 100 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale, que «Pétain était un grand soldat».

Décembre 2018 : écrasement totalitaire et sanglant des Gilets Jaunes, immense mouvement populaire réclamant la justice sociale. Les blindés sont déployés, des milliers d’enfermés, des dizaines de mutilés, une femme tuée à Marseille par un tir policier : Zineb Redouane.

Le 21 août 2019 : à deux reprises Macron affirme que «l’État profond» l’empêcherait de se rapprocher de Poutine. Le président reprend littéralement le concept brandi par Donald Trump au même moment.

En 2019, Macron invite dans son avion privé le magazine d’extrême droite Valeurs Actuelles et lui offre une interview exclusive, en tenant des propos réactionnaires.

Février 2020 : lors d’une rencontre à l’Élysée, Macron évoque le «pays légal» et le «pays réel». Il s’agit d’un concept du dirigeant de l’Action Française, Charles Maurras. Un idéologue violemment antisémite, royaliste et pétainiste.

Printemps 2020 : «Nous sommes en guerre», Macron est le seul président au monde à utiliser un vocabulaire militaire pour parler de santé. Gestion kafkaïenne et autoritaire de la pandémie. Manque de moyens dans les hôpitaux, pleins pouvoirs à la police qui quadrille les rues. Drones, hélicoptères et couvre-feu. Plus tard, un QR code sera imposé à la population pour se déplacer.

Mai 2020 : Macron appelle le polémiste pétainiste Zemmour pendant 45 minutes pour lui témoigner son «soutien», après que quelqu’un lui ait crié dessus dans la rue. Il commande alors à celui qui sera candidat de l’extrême droite radicale une note sur l’immigration.

Juillet 2020, Gérald Darmanin, ancien du groupuscule d’extrême droite l’Action Française, nommé Ministre de l’Intérieur.

Février 2021 : Gérald Darmanin trouve Marine Le Pen «trop molle» lors d’un débat télé.

Août 2021 : Macron impose la «loi séparatisme», une batterie de mesures violemment islamophobes, autoritaires et répressives, saluées par l’extrême droite. Peu après, cette loi est utilisée pour dissoudre des associations musulmanes et militantes de gauche

Durant ce premier mandat, Macron a brisé méthodiquement les conquêtes sociales, précarise le travail, fait basculer des centaines de milliers de gens dans la précarité : une politique qui sème le désespoir social et les ressentiments identitaires.

À partir de l’été 2022, le second mandat est désormais ouvertement d’extrême droite, sans complexe :

Ceci n’est qu’un aperçu incomplet de la mutation rapide de l’État français en régime néofasciste. Contrairement à ce que prétend Yaël Braun Pivet, «la poussée du RN» n’est donc pas «un échec collectif» mais le projet même du gouvernement. Pire : Macron est sans doute déjà allé beaucoup plus loin que Le Pen si elle avait été élue il y a quelques années, puisqu’il a neutralisé les contre-pouvoirs en jouant la carte du «barrage» et du président «démocrate» et «centriste».

Le même programme, la même suite de décisions appliquée ailleurs ou par un autre parti aurait été qualifiée de fasciste, et aurait rencontré des condamnations beaucoup plus unanimes en France comme à l’étranger.