Glucksmann : mais pourquoi est-il viré des manifestations sociales ?

Nos réponses à ce mystère

Nouveau psychodrame dans le petit monde des médias français. Le candidat du Parti Socialiste, pardon, de Place Publique, a été chahuté à la manifestation du Premier Mai à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann a même dû quitter le cortège sous les huées de jeunes du Parti Communiste. Le candidat éconduit s’est empressé d’accuser injustement la France Insoumise, puisque c’est désormais le critère minimum pour passer dans les médias.

Mais diantre, un candidat du PS critiqué dans une manifestation sociale ? Mais pourquoi donc ? Que peuvent bien reprocher des manifestants à Glucksmann et au Parti Socialiste ? C’est un vrai mystère !

Pour aider nos confrères journalistes à réponse à cette lancinante question, nous avons quelques débuts d’explications sur cette légère animosité. Quand il était au pouvoir avec François Hollande, le Parti Socialiste a :

Imposé la Loi travail par 49.3, qui dérégulait les droits des travailleurs, malgré un puissant mouvement social

Généralisé l’usage du Lanceur de Balles de Défense, qui mutile massivement

Tué Rémi Fraisse pour imposer un projet de barrage, puis réprimé les manifestations qui lui rendaient hommage

Tenté d’expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mutilant et blessant des centaines de personnes

Instauré l’état d’urgence et assigné à résidence des musulmans et des écologistes

Voté la déchéance de nationalité

Offert 100 milliards d’euros aux patrons avec le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), sans aucune contrepartie. Les patrons n’ont évidemment pas utilisé cet argent pour embaucher. Si une telle somme avait été directement redistribuée à des travailleurs, cela aurait représenté des centaines de milliers d’emplois.

Placé Manuel Valls comme Premier Ministre, alors qu’il incarnait la droite du parti, et était ultra-minoritaire au sein même du PS. Après avoir élevé l’islamophobie au rang d’idéologie d’État et soutenu Macron, il répand ouvertement ses idées d’extrême droite sur CNews.

Voté la loi «permis de tuer», qui a «assoupli» la possibilité de tirer pour les policiers. Depuis, le nombre de tués par la police a explosé. La mort de Nahel est le résultat direct de cette loi.

Créé le délit «d’apologie de terrorisme», qui sert aujourd’hui à réprimer les opposants politiques

Propulsé Macron, obscur banquier, sur le devant de la scène politique, avant de le porter au pouvoir, avec toutes les conséquences horribles que nous connaissons.

Depuis sa quasi disparition, le PS a :

Passé plus de temps à diffamer la France Insoumise qu’à s’opposer à Macron

Réclamé l’interdiction de toutes les manifestations pour la Palestine (Carole Delga, octobre 2023)

Nommé Raphaël Glucksmann comme candidat, alors qu’il est un ancien soutien de Nicolas Sarkozy en 2007, entre autres.

Raphaël Gluckmann a estimé ces derniers jours que «la direction de Science Po a le droit de décider d’évacuer» les étudiant.e.s pro-palestiniens, plutôt que de dénoncer la répression gouvernementale.

Le PS porte une écrasante responsabilité dans l’effondrement de la gauche, la militarisation de la police, l’hégémonie de l’extrême droite dans le débat politique, la casse des conquêtes sociales, le recul du droit de manifester, le soutien «inconditionnel» à Israël… Le mandat Hollande n’a été qu’une longue descente aux enfers sur tous les plans, dont Macron n’est qu’un enfant dégénéré.

Voilà, peut-être, pourquoi le représentant de ce parti qui a fait tant de mal n’est pas accueilli avec des fleurs et des acclamations en manifestation, qui plus est dans une ville ouvrière durement touchée par les politiques néolibérales. Et ce sont ces responsables socialistes, ceux qui ont littéralement tiré sur les manifestations quand ils étaient au pouvoir, qui appellent à “l’unité” et s’offusquent pour quelques huées de ceux qu’ils ont méprisé et brisés ?

Pour finir, contrairement à ce que disent les médias, l’éviction de Glucksmann n’a rien d’extraordinaire : la secrétaire de la CFDT Nicole Notat qui avait trahi les travailleurs en grève, avait été virée des cortèges en 1995 pour bien moins que les innombrables méfaits listés ci-dessus.