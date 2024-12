Le gouvernement est tombé : vers un pacte néofasciste ou un soulèvement ?

Saut dans l’inconnu

La motion de censure contre le gouvernement, déposée par le Nouveau Front Populaire, vient de recueillir l’approbation de 331 députés.

Pour la première fois depuis 1962, le gouvernement tombe suite à une motion de censure. Le gouvernement Barnier est le plus éphémère de toute la Cinquième République : il n’a tenu que trois mois. Sur près de 150 motions de censures recensées sous la Cinquième République, c’est la deuxième fois seulement qu’un gouvernement est renversé par le Parlement.

Macron ne peut pas dissoudre l’Assemblée avant juin, il n’y aura donc pas d’éventuelle nouvelle majorité. La France va finir l’année 2024 sans Premier Ministre ni budget voté.

Macron, qui vient tranquillement de rentrer de vacances en Arabie Saoudite, aura semé le chaos maximal depuis son élection. Il a toujours été minoritaire : hold-up électoraux en 2017 comme en 2022, en utilisant le «barrage républicain» pour accéder au pouvoir, mais sans jamais tenir compte de l’écrasante proportion de la population qui a n’a voté pour lui que pour empêcher l’extrême droite de gagner. Puis application d’une politique néolibérale ultra-violente provoquant les plus grandes crises sociales depuis Mai 1968, notamment les Gilets Jaunes et la déferlante de 2023 pour les retraites. Usage inédit de 49.3, armement sans précédent de la police, mépris, arrogance et fake news comme jamais.

Depuis 2022, Macron a scellé un pacte avec le RN, imposé la loi la plus raciste depuis la Libération, allumé des incendies dans tous les territoires d’Outre-Mer puis dissout l’Assemblée par surprise à la veille des Jeux Olympiques, pour gouverner avec le RN.

Alors que les élections avaient vu le Nouveau Front Populaire arriver en tête, Macron a choisi de nommer la droite radicale au gouvernement – avec des membres de la Manif pour tous et un ministre de l’intérieur d’extrême droite – et d’imposer le plus grand plan d’austérité de l’histoire, saccageant toujours plus l’accès aux soins, à l’éducation, aux services publics vitaux. Des «économies» destinées à compenser l’immense opération de pillage organisée depuis son élection, qui a consisté à distribuer des centaines de milliards d’euros aux riches et aux patrons sans contre-partie, creusant une dette abyssale.

Malgré toutes les courbettes de Michel Barnier au clan Le Pen depuis le mois de septembre, le RN a finalement voté la censure, espérant sans doute une élection présidentielle anticipée ou un Premier Ministre issu directement de ses rangs.

Maintenant que Macron a mené au chaos, il va l’utiliser pour aller encore plus loin dans son alliance avec l’extrême droite. Il faut s’attendre à une fuite en avant autoritaire, et à la nomination d’un gouvernement encore plus à droite, voire à l’usage de procédures d’exception dictatoriales. Sauf si nous l’en empêchons.

Pour imposer le partage des richesses, la fin des politiques racistes, la défense de l’environnement, bref : des attentes partagées par la majorité de la population, il faudra bien plus qu’une motion de censure et des débats parlementaires dans les palais feutrés de la bourgeoisie.

Quand la rue réclame avec les bons arguments, la rue l’obtient.

Pour ne rien manquer de nos publications, suivez-nous sur nos réseaux