Nucléaire : du tritium dans l’eau potable

Nouveau record ! Le cap des 10 millions d’habitants impactés par de l’eau radioactive est sur le point d’être franchi. Il s’agit bien d’un record car une précédente étude en 2019 du Canard Enchaîné révélait déjà la présence de tritium, produit radioactif issu des centrales nucléaires, dans l’eau potable consommée par 6,4 millions de personnes. Cette fois c’est Mediapart qui révèle que l’eau du robinet est largement contaminée au tritium, la forme radioactive de l’hydrogène.

L’ensemble des réacteurs nucléaires français et une large partie des réacteurs nucléaires mondiaux génèrent un sous-produit involontaire, le tritium. Dans la réaction nucléaire, les neutrons rencontrent des atomes de bore et le tritium se forme. Le bore permet de contrôler la réaction nucléaire afin que celle-ci ne s’emballe pas. Le tritium est donc un sous-produit connu et inévitable. Ce tritium est ensuite rejeté «au moment jugé le plus opportun par EDF», dans les cours d’eau qui bordent les centrales nucléaires afin de l’éliminer. Cette contamination n’est donc pas accidentelle, mais organisée.

EDF, surveillée par l’ASN – Autorité de sûreté nucléaire – assure que ces rejets sont «soumis à une réglementation très stricte encadrant les conditions sous lesquelles ces rejets peuvent être effectués». Néanmoins les motifs pour lesquels ces rejets sont autorisés sont ceux de la nécessité de maintenir la production en évacuant le tritium quand les zones de rétention sont pleines.

Ce sont des choix économiques qui induisent ces rejets, des bâches de rétention supplémentaires pourraient être installées. La filière nucléaire est pourtant sans cesse présentée comme une énergie d’avenir, rentable économiquement, alors que les coûts de son démantèlement ne sont pas intégrés à ces calculs, que son fonctionnement repose sur du néocolonialisme, notamment au Niger. S’il fallait une preuve de plus pour montrer que le nucléaire n’est rentable qu’au détriment des populations qu’il alimente ou non, c’est chose faite.

En France, cinq cours d’eau, la Garonne, la Loire, le Rhône, la Seine et la Vienne sont bordés de centrales nucléaires. Ainsi ils contiennent tous du tritium rejeté consciemment par EDF. L’ensemble des stations d’eau potable situées en aval des centrales peuvent donc puiser de l’eau contenant du tritium. Mécaniquement, Nantes, Paris, Lyon, Agen et de multiples autres villes et communes sont concernées.

La Loire-Atlantique, qui se situe à l’embouchure de la Loire et qui subit donc les rejets de plusieurs centrales en amont, est même dans le premier département en nombre de communes concernés. Et étonnamment, le bassin nazairien, par ailleurs pollué par l’industrie chimique, connaît un pic de cancers. Cela signifie aussi qu’en cas d’accident plus grave et de déversement d’eau lourdement chargée en particules radioactives, cette même part de la population française ne pourra plus consommer d’eau potable sans s’empoisonner.

Si le tritium peut être rejeté dans de telles quantités dans les cours d’eau, c’est aussi parce que le tritium est considéré comme inoffensif. Un argument qui est triplement faux. D’abord parce qu’il a été récemment démontré que le tritium, en particulier lorsqu’il irradie depuis l’intérieur du corps, peut augmenter les risques cancérigènes, physiologiques, réduire la fertilité et la longévité. Pas de chance, pour boire de l’eau, il faut l’avaler.

Deuxièmement, l’ensemble des pollutions, générées par le capitalisme industriel crée des effets de cocktail. Ainsi l’étude de l’impact d’un polluant sur le corps humain seul ne peut révéler l’ensemble des conséquences. On imagine qu’une combinaison de pesticides Monsanto, d’additifs Nestlé et de tritium EDF ne font pas bon ménage.

Et enfin parce que l’OMS fixe le seuil de potabilité de l’eau à 10.000 Bq/l de tritium. Ce niveau est fixé en considérant le risque acceptable pour une personne à 300 fois le risque des cancérigènes chimiques. Cela revient presque à mesurer le risque de l’acide chlorhydrique en considérant la quantité qu’il faut pour dissoudre un corps. Avec cette logique, de l’acide dilué dans un peu d’eau, c’est parfait pour rincer un œil.

Au-delà de la question de l’eau, depuis 2022, les armées russes et ukrainiennes se sont régulièrement affrontées dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, à Zaporijia, comme deux enfants qui jouent à gratter des allumettes sur un baril de poudre.

En 2022 dans la drôme, un atelier d’EDF contenant de l’Uranium était en feu, la faute à une imprimante. Framatome avait alors déclenché un «Plan d’Urgence Interne» suivi comme toujours d’une minimisation des faits par la préfecture.

En décembre 2021, EDF a laissé fuiter 900 litres d’effluents vers le réseau de collecte d’eaux pluviales. Du tritium y a été détecté courant décembre, dans des concentrations particulièrement fortes : jusqu’à près de 29.000 Bq/l.

L’eau potable consommée quotidiennement en France contient donc des matières radioactives qui échappent à tout contrôle. Déjà, dans les années 1980, des analyses avaient révélé la présence de plutonium dans l’eau de la Loire, une matière très fortement radioactive.

À une échelle encore plus grande que celle des méga bassines, avec des risques incontrôlables, les autorités et institutions organisent le saccage et le vol de la ressource en eau qui est le bien commun le plus essentiel à la vie.

