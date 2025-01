Téléboomers

Abus de faiblesse à l’échelle d’un pays

On le sait, les grandes chaines de télévision diffusent une propagande anxiogène et néolibérale depuis des décennies, à grand renforts de reportages policiers et de mensonges. Mais elles se surpassent ces derniers temps. Après avoir diffamé avec une violence sans précédent le mouvement de soutien à la Palestine et occulté le génocide en cours à Gaza, après avoir démoli la gauche et fait campagne sans complexe pour le RN l’été dernier, elles ont décidé de rendre hommage au plus grand néo-nazi du pays.

Jean-Marie Le Pen, maintenant décédé, est humanisé, présenté comme un « tribun », on filme sa veuve éplorée à l’antenne, on montre la peine de sa fille. Une énième preuve que les éditorialistes ne croient pas un mot du prétendu « antisémitisme » brandi pour discréditer la gauche, puisqu’ils n’ont aucune problème à encenser le plus grand propagateur d’un antisémitisme bien réel dans la France d’après-guerre.

Mais qui regarde encore la télévision ?

En 2022, la moyenne d’âge de l’ensemble des téléspectateurs était de 57 ans. 68,6% des téléspectateurs français ont désormais «plus de 50 ans». Dans le détail, selon une enquête de Médiamétrie, institut d’étude sur les médias audiovisuels, voici la moyenne d’âge du public des chaines infos : 57 ans pour BFM, 62,8 ans pour France Info, 64 ans pour Cnews, 66 ans pour LCI. Il n’y a quasiment plus que les retraités pour s’informer à la télévision. La majeure partie de la population se renseigne ailleurs.

Dans une autre enquête de 2024, Médiametrie tente de nuancer ce constat et écrit que 54% des 15/24 ans ont «un contact quotidien avec la télévision», soit 4,1 millions de personnes. Mais cela veut aussi dire que la moitié des jeunes ne regarde plus la télévision, et que la moitié restante la combine avec d’autres canaux. Ce qui est un tournant majeur dans l’histoire des médias et de l’accès à l’information.

Mieux encore, la durée d’écoute de l’ensemble des chaînes commence à s’effondrer, passant de 3h50 par jour et par Français en 2012, à 3h26 en 2022. C’est toujours trop, mais là encore, c’est un déclin historique après des décennies dominées par l’information cathodique.

Alors que le temps devant la télé recule dans la population générale, il est de plus en plus élevé pour les anciens. Aux USA, une étude de l’institut Nielsen chiffrait à 11h par jour, en moyenne, «le temps passé par les séniors à consommer informations et divertissement devant la télévision». Donc littéralement tout leur temps. Sinistre.

Abus de faiblesse pour un braquage électoral

Mais alors pourquoi les milliardaires comme Bouygues, Drahi ou Bolloré continuent d’investir dans les chaines de télévision ? Quel est l’intérêt de parier sur un canal de propagande en perte de vitesse ? Tout simplement parce que la minorité vieillissante, celle qui est hypnotisée par la télévision, est aussi celle qui vote.

Et cela fait toute la différence. Lors des présidentielles de 2022, la catégorie qui votait le plus massivement pour Macron est la tranche d’âge des «plus de 70 ans». Dans un sondage BVA, cette tranche d’âge annonçait voter à 40% pour Macron dès le premier tour, 21% pour Pécresse, 12% pour Zemmour et 9% pour Le Pen. Un total de 82% pour des partis de droite extrême et d’extrême droite. Les séniors ne votent quasiment plus à gauche, et c’est proportionnel avec la place des discours réactionnaires à la télévision.

Une étude lors des élections européennes soulignait cette tendance de fond : le macronisme n’existait plus du tout dans la jeunesse : 4% d’intentions de vote chez les 18-24 ans. En revanche, le macronisme faisait encore 29% chez les plus de 70 ans. «Aucun parti ne connaît un tel grand écart» écrivait Le Monde.

Encore une fois, le vote Macron coïncidait avec la population qui s’informe devant la télé. C’est la génération Mai 68 et Mitterrand, amour libre et plein emploi, baisse du temps de travail et droit sociaux, qui a empêché la gauche d’arriver au second tour en 2022, qui a offert un second mandat à Macron, et qui s’extrême droitise avec lui désormais par rejet de la gauche. En 2023, les plus de 60 ans étaient aussi la seule catégorie favorable au recul de l’âge de départ en retraite, mesure rejetée par 9 travailleurs sur 10. Nous connaissons toutes et tous des « anciens de Mai 68 » qui ont fini macronistes, si ce n’est beaucoup plus à droite…

Ceci étant dit, la vieillesse n’explique pas tout, le paramètre de classe reste crucial : la plupart des prolétaires sont décédés ou mourants avant 70 ans. Il ne reste en grande partie que les mieux portants, ceux qui ont eu une vie préservée et ont bénéficié des inégalités.

Que vivent les vieux fourneaux !

Aux ancien-nes qui nous lisent et qui sont encore de toutes les manifestations, ne vous énervez pas, cela ne veut pas dire que tous les retraités sont d’affreux réactionnaires. Il y a, heureusement, des révoltés de tous les âges. Mais cela correspond tout de même à une tendance lourde sur le plan démographique.

Et plutôt que de jeter la pierre aux plus anciens, il faut s’en prendre aux chaines de télévision, qui organisent un abus de faiblesse à l’échelle de tout un pays, en manipulant les personnes âgées. Lorsqu’on sort peu de chez soi et qu’on croit que la fenêtre sur le monde réel est BFM ou LCI, un monde menacé par les « islamo-gauchistes », « l’insécurité galopante » et où Mélenchon est un personnage démoniaque, sans aucun contre-discours, il est quasiment impossible de ne pas finir à droite ou à l’extrême droite.

Pour faire barrage réellement, c’est-à-dire gagner la bataille des esprits, parlez à vos parents et grands-parents. Ne les abandonnez pas devant leur télé. Prenez des cas concrets : expliquez-leur par exemple à quel point ces médias ont menti sur la Palestine, en niant pendant des mois et sans aucun scrupule le massacre de masse d’enfants sous les bombes israéliennes. Ou envoyez leur nos articles et ceux d’autres médias indépendants.

Empêchons l’intoxication de nos proches.