Allemagne : manifestations géantes contre l’extrême droite

Plus de 300.000 personnes dans les rues de Berlin, des centaines de bateaux à Cologne, une marée humaine à Hambourg.

Samedi 1er février, c’est une démonstration de force contre l’extrême droite qui a eu lieu dans toute l’Allemagne. Dans la capitale, l’énorme cortège est parti du siège de la CDU, le grand parti de droite qui gouverne le pays en alternance avec la sociale démocratie.

Le 29 janvier, la CDU a brisé un tabou, en votant avec le parti néo-nazi, l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), une motion anti-immigration. Cette rupture du cordon sanitaire, dans un pays longtemps hanté par le spectre du nazisme, était une première depuis 1945. La fin d’une époque.

Ce vote commun normalise l’extrême-droite, qui réalise une percée électorale fulgurante, alors que des élections législatives ont lieu dans trois semaines.

Au Parlement allemand, les députés de l’AfD avaient accueilli ce vote xénophobe par un tonnerre d’applaudissements. L’un d’eux a déclaré : «C’est vraiment un moment historique […] Une nouvelle ère commence ici et maintenant et cette ère sera menée par l’AfD».

En réponse donc : des mobilisations d’indignation massives, mais inoffensives, sans mot d’ordre de rupture et largement pilotées par la sociale-démocratie.

Il y a un an déjà, fin janvier 2024, plus de 1,4 million de personnes avaient manifesté contre l’extrême droite ce week-end en Allemagne. La presse venait de révéler l’existence d’une réunion secrète entre des membres de l’AfD, un identitaire Autrichien nommé Martin Sellner et de riches entrepreneurs, visant à déporter plusieurs millions de personnes considérées comme non intégrées à l’Allemagne.

Un an plus tard, rebelote. Du fait de son histoire, il y a toujours un rejet massif du fascisme qui traverse la population allemande. Pour autant, ces grandes communions «pour la démocratie» ne s’attaquent pas aux racines du fascisme : inégalités croissantes, discours militaristes et racistes, absence de perspectives émancipatrices…