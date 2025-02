USA : la contre-attaque s’organise

Mobilisation de la jeunesse et riposte antifasciste : tout n’est pas perdu

Donald Trump a réclamé 1.800 déportations d’immigré-es par jour. Un quota pour atteindre son objectif de 10 millions d’expulsions promises durant son mandat. Conséquence : la police spéciale anti-immigration – ICE – mène la traque aux étranger-es dans tout le pays, y compris dans les écoles.

Contre cette politique raciste, des mobilisations s’organisent partout, et en particulier à Los Angeles. La semaine passée, du 3 au 8 février, des milliers d’élèves des lycées publics ont quitté les cours pour manifester contre les expulsions. Une mobilisation rare, dans un pays qui est moins habitué que la France aux blocus lycéens. Plusieurs établissements ont été désertés et des marches quotidiennes ont eu lieu dans les longues artères de Los Angeles, jusque devant la mairie.

Samedi 8 février, les lycéen-nes ont été rejoint-es par les enseignant-es, voisin-es, familles, concerné-es par les politiques racistes ou tout simplement solidaires. Des milliers de personnes ont bloqué une grande route, avant d’être délogées par les forces de l’ordre.

À Cincinnati, dans l’Ohio, un groupuscule d’extrême droite a déployé des banderoles et drapeaux nazis au dessus d’une autoroute. L’élection de Trump, et plus encore le geste d’Elon Musk, a décomplexé les suprémacistes qui n’hésitent plus à arborer dans l’espace public des symboles hitlériens.

Mais très rapidement, des habitant-es, membres de la communauté noire locale, ont chassé les nazis, brûlé leurs drapeaux et saboté leurs véhicules.

La situation semble souvent désespérée aux USA, cœur de l’Empire capitaliste et réactionnaire. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit du pays de tous les excès. Dans le pire souvent, mais aussi parfois dans la révolte. Il y a moins de 5 ans, les plus grandes émeutes de l’histoire bouleversaient la première puissance mondiale après la mort de George Floyd.