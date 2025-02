Vous aimez la démocratie ? Pour la Saint Valentin, dites-lui avec du gaz

N’offrez pas de fleurs à la démocratie, elles sont pleines de pesticides. À la place, envoyez-lui directement une substance toxique de qualité : du gaz lacrymogène.

Vous aimez la démocratie ? Déclarez-lui votre flamme avec un armement flambant neuf, un équipement de qualité et en toute impunité. En plus, vous avez le choix entre les grenades classiques, lancées au fusil « Cougar » jusqu’à 200 mètres, les grenades à main pour entendre votre cible gémir, et même la bombe au poivre pour les contacts rapprochés. Cette substance innovante est particulièrement à la mode en France, mais le pays en exporte des tonnes dans les plus belles démocraties du monde comme le Liban ou le Sénégal.

Si votre amour de la démocratie est vraiment passionnel, vous avez même l’occasion d’ajouter un effet explosif à votre gaz lacrymogène grâce aux grenades GM2L. L’effet de souffle dévastateur de cette grenade fera perdre la raison à l’être aimé, et peut-être aussi quelques morceaux de chairs.

Brutalisez la démocratie comme vous le souhaitez, de toute façon c’est vous qui êtes garant de la loi. Cette méthode fonctionne aussi avec votre femme et vos enfants, que vous pourrez terroriser à l’envie en gardant votre arme de service toujours avec vous. Merci le Parti Socialiste !

Si par hasard quelques mécontents des lacrymogènes vous harcelaient dans les médias, pas de panique : les gauchistes d’Amnesty International ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme seront bannis des plateaux télé grâce aux chiens de garde de la bourgeoisie. Votre syndicat pourra même vous soutenir en appelant à la guerre civile pour défendre la démocratie face aux hordes de fascistes rouges anti-flics, qui refusent de se laisser mutiler ou assassiner en paix.

Enfin, grâce à la carte de fidélité « Retailleau », pour 10 procédures lancées pour outrages à agent, bénéficiez d’une cagnotte ouverte par Jean Messiha et arrondissez encore plus vos fins de mois !