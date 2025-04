Il soufflait dans l’anus d’un chien et avait promis de quitter la France : Hanouna candidat à la présidentielle ?

Cyril Hanouna, président d’une idiocratie

Ce sont les médias des milliardaires qui fabriquent leurs propres candidats. Donald Trump a été popularisé par une émission de téléréalité où il passait des entretiens d’embauche, au milieu de divers placements de produits. Javier Milei, le président d’extrême droite argentin, est devenu célèbre dans les années 2010 car il était régulièrement invité par les médias pour diffuser ses idées ultra-libérales. Eric Zemmour était un petit journaliste d’extrême droite, jusqu’à ce qu’il soit recruté par France 2 en tant que chroniqueur star, ce qui a lancé sa carrière.

Inspiré par ces créature médiatiques qui ont conquis les marches du pouvoir – et raté la première marche pour Zemmour – le bouffon de Bolloré Cyril Hanouna pense avoir sa chance.

Le magazine d’extrême droite Valeurs Actuelles titre son dernier numéro : «2027 : le candidat Hanouna !» avec une photo en pleine page de l’animateur en couverture. La revue promet des «révélations sur le pari fou de l’animateur» et compte expliquer son programme. Il y a deux semaines, c’était le magazine People Public qui évoquait sa candidature. Et depuis quelques mois, Hanouna lui-même fait courir le bruit, sans l’assumer vraiment… Sur la radio de Bolloré Europe 1, l’animateur annonce qu’il va s’expliquer ces prochains jours, et prétend être «crédité de 10%» des voix. Bref, la machine médiatique pour installer Hanouna comme candidat crédible est lancée. Mais si cela se confirmait, ce serait presque une bonne nouvelle.

Cyril Hanouna incarne à lui seul la fascisation et l’abrutissement médiatique. Le millionnaire, lui-même fils de grands bourgeois parisiens, qui travaille pour un multimilliardaire d’extrême droite, a fait carrière en choisissant la carte de l’obscénité maximale. En quelques années, il a soufflé dans l’anus d’un chien, bu de l’urine dans une émission, exhibé son pénis dans la rue et devant les caméras, ou encore humilié un de ses chroniqueurs en lui versant des nouilles dans l’entrejambe et en le forçant à rester avec durant l’émission. Tout ce que la télévision fait de plus avilissant, ignoble et décadent, c’est lui.

Entre autres «exploits», cette scène d’une rare violence le 10 novembre 2022 : le député insoumis Louis Boyard, invité à parler de l’immigration, voulait simplement expliquer que les milliardaires qui pillent l’Afrique sont responsables de l’exil des personnes qui tombent dans la misère à cause du vol des richesses de leur pays. Notamment Bolloré, qui a fait fortune en exploitant les ressources en Afrique.

L’élu n’a jamais pu finir sa phrase face à Hanouna hurlant : «Je m’en bats les couilles que tu sois élu. Tu crois que j’ai peur de toi ou quoi ?! (…) Espèce d’abruti (…) À l’assemblée dès que tu parles ils ferment ta gueule. T’es un abruti. (…) Tocard. (…) Bouffon. T’es qu’une merde». Devant 2 millions de téléspectateurs en direct. Et à la fin, un aveu du présentateur Hanouna, hors de lui : «Je ne crache pas dans la main qui me nourrit».

Le présentateur a terminé par une intimidation physique, avant d’expulser l’élu, pendant que les chauffeurs de salles incitaient le public à le huer. Hanouna est un mafieux de la télévision, n’hésitant pas à menacer et terroriser jusque dans sa propre équipe.

Deux jours plus tard, le 14 novembre 2022, le présentateur organisait une émission de 2h30 uniquement destinée à salir Louis Boyard. 2h30 en présence d’élus d’extrême droite, de chroniqueurs abrutis, de laquais, tous venus vomir leur haine du jeune député.

La même année, la Ministre de Macron Marlène Schiappa déclarait : «Moi j’aime beaucoup Cyril Hanouna. Je trouve que c’est quelqu’un qui a beaucoup de talent […] Ça textote, je lui fais mes commentaires.» Elle s’était même félicitée d’avoir organisé des débats durant la présidentielle avec l’animateur.

Pendant le mouvement contre la réforme des retraites, le 31 mars 2023, alors que la répression se déchaînait contre les manifestants, Cyril Hanouna avait invité des policiers de la BRAV-M cagoulés directement sur son plateau. Problème : il ne s’agissait même pas d’agents de la BRAV, ni même de policiers. L’invité était un certain Cédric Vladimir, accompagné de ses copains. Un ancien fonctionnaire ouvertement d’extrême droite, révoqué de la police nationale et interdit de porter une arme car considéré comme dangereux par la police elle-même. Avant cette émission grotesque, Cyril Hanouna s’était lui-même photographié cagoulé avec un brassard de police dans les coulisses, et a diffusé la photo sur sa page Instagram.

Depuis deux ans, l’intégralité des «chroniqueurs» sur le plateau de l’émission sont d’extrême droite, et certains invités sont même des militants néo-nazis, reçus sur un ton rigolard et amical. En parallèle, Hanouna a été le propagateur de toutes les pires fake news contre la gauche, diffamant presque quotidiennement la France Insoumise et l’accusant d’antisémitisme. Il avait même osé, en octobre 2023, déclarer que boycotter son émission poubelle était «antisémite». Le 12 juin 2024, en direct depuis son émission TPMP, il ‘exclamait «Moi j’te dis, LFI au pouvoir, je quitte la France».

Pendant l’été 2024, il met absolument toute son énergie contre la gauche et pour le RN. Jusqu’à sa dernière émission sur C8 en février dernier, il diffamait la France Insoumise en continu et recevait des élus Rassemblement National et des militants néo-nazis en plateau, quand il ne faisait pas l’apologie de Donald Trump. Et tout cela en se victimisant de l’arrêt de l’agrément TNT pour sa chaîne, au nom de la «liberté d’expression».

En parallèle Bolloré lui a offert une émission sur mesure sur Europe 1, en dégageant la présentatrice du jour au lendemain. Durant toute la campagne des législatives il a ainsi pu diffuser ses fake news et sa propagande immonde, invitant dans chaque émission des personnalités d’extrême droite. Et depuis, c’est un flux continu de propagande. Certains propos haineux et délirants tombent d’ailleurs sous le coup de la loi.

Hanouna candidat, on imagine que chacune de ses émissions sera décomptée du temps d’antenne alloué à l’extrême droite ? Cet homme est l’un des principaux artisans d’un projet de fascisation généralisée de la société. Il amplifie toutes les offensives réactionnaires : émission pour la peine de mort, récupération de l’assassinat de la petite Lola, affaire bidonnée sur des prétendus squatteurs et manipulation sur l’arrivée de migrants, soutien inconditionnel à Israël… Il est largement responsable du score écrasant de l’extrême droite actuellement.

Pour autant, cette candidature pourrait être une bonne nouvelle. Pour 2027, de nombreux candidats d’extrême droite sont en lice : Bruno Retailleau, Jordan Bardella – depuis la condamnation de Le Pen – Eric Zemmour, Laurent Wauquiez… Plus il y a de candidatures néofascistes, plus cela va disperser les voix, et pourrait éviter un nouveau second tour catastrophique.

En revanche, l’abondance de candidats d’extrême droite soutenus par les médias risque de saturer encore plus le débat public d’idées et de propos ignobles. Et si Hanouna parvenait à former une coalition avec ce qu’il reste du RN sans Marine Le Pen, les déçus du Zemmourisme, quelques macronistes et Bolloré comme sponsor, il pourrait espérer cumuler des parts d’électorat. Dans le cas contraire, on peut compter sur son obscénité et sa bêtise infinie pour finir en bas du classement… s’il se maintenait jusqu’au scrutin.