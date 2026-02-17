Le Canard Enchaîné confirme notre enquête avec une autre vidéo : les fascistes ont bien organisé un guet-apens armé

Le déroulé des faits ayant conduit à la mort de Quentin Deranque se confirme : les médias ont menti, les autorités aussi

TF1, l’AFP, L’Obs, France Info, Libération, Juan Branco, François Ruffin, Raphaël Glusckmann, Emmanuel Macron et tous les autres reprennent depuis 5 jours un narratif inventé par des néo-nazis pour criminaliser l’antifascisme et transformer les agresseurs en victimes. C’est un scandale d’État.

Hier, Contre Attaque dévoilait des images inédites prises à Lyon le 12 février, démontrant qu’un commando armé avait tendu une embuscade à un groupe de militants de gauche, provoquant une bagarre générale ayant conduit à la mort de Quentin Deranque.

Ce mardi, alors que tous les députés français rendaient hommage au militant d’extrême droite, Le Canard Enchaîné allait dans le même sens que notre enquête : les néo-nazis lyonnais étaient effectivement postés en amont du meeting de Rima Hassan et ont organisé une attaque contre les potentiels antifascistes qui passeraient par cette rue. Le Canard dévoile des images des faits qui ont eu lieu avant le début du meeting, à plusieurs centaines de mètres de Science Po. On y voit un groupe d’extrême droite avec une torche inflammable – qui est jetée vers les antifascistes dans le but de les brûler gravement, comme nous l’expliquait notre témoin – mais aussi de barres de fer et casques. Le Canard écrit : «Certains sont équipés de gants coqués. L’un d’eux frappe ses opposants à coups de casque de moto, un autre utilise une béquille, ainsi qu’une gazeuse. Un 3ème se sert d’un parapluie».

En analysant précisément cette courte vidéo, on peut dénombrer 13 antifascistes qui sont chargés par 16 militants d’extrême droite. C’est donc le groupe de Quentin qui est en surnombre. Surtout, dans cet extrait de quelques secondes, le groupe néo-nazi est entièrement vêtu de noir, la plupart des visages masqués, utilisant une gazeuse et des bâtons, alors que le groupe qui riposte uniquement avec ses poings porte des tenues claires et colorées.

Ce détail n’est pas anodin : il démontre que c’est bien le groupe de Quentin Deranque qui était préparé au combat, alors que les antifascistes semblent avoir été pris par surprise. Ils n’ont aucun matériel défensif ou offensif, et leurs vêtements sont reconnaissables. Un groupe venu avec le projet de se battre ne se présenterait pas ainsi.

Un militant proche de Quentin Deranque jurait au média d’extrême droite Frontières qu’il a vu l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault porter des coups : «On est 15 à l’avoir vu, sûrs à 100%». Sans le faire exprès, il confirmait ainsi que sa bande était au moins composée de 15 personnes, et donc qu’elles ont abandonné leur ami. Cette bagarre initiée par l’extrême droite, comme il s’en produit régulièrement à Lyon, s’est mal terminée pour ceux qui l’ont organisée.

La «protection» de Némésis n’était pas l’objectif

Dans Médiapart, un autre témoignage corrobore aussi ce déroulé : «un étudiant engagé à gauche» qui allait à la conférence de Rima Hassan confirme que son groupe a emprunté le tunnel ferroviaire et serait alors tombé sur les militants identitaires qui leur auraient «sauté dessus». «Il y avait beaucoup de désordre. Ils nous ont lancé une torche ou un fumigène qui est arrivé directement dans le visage d’un d’entre nous». Tout se recoupe. Bien plus que les 15 versions contradictoires données par l’extrême droite depuis des jours.

Il faut souligner une autre erreur : le groupe Némésis répète que Quentin et ses amis avaient été invités pour «protéger» les militantes. Cette version ne tient pas à l’épreuve des faits : pourquoi ce groupe de gros bras serait resté caché derrière un tunnel, à plusieurs centaines de mètres de la conférence et donc de l’action de Némésis ?

En réalité, le groupe de Quentin n’était pas le «Service d’ordre» de Némésis, mais une bande armée rodant non loin d’un meeting de gauche, à la recherche de potentielles proies. Il se coordonnait peut-être avec Némésis mais n’était pas là pour elles. Le Canard Enchaîné le confirme, décrivant sur ces images «un groupe d’énervés d’extrême droite qui semble attendre les autres à la sortie du pont ferroviaire». C’est une pratique courante de la part des groupes fascistes, à Lyon comme ailleurs, qui consiste à attaquer par surprise des personnes ou des groupes isolés en marge d’événements militants. Pour quiconque s’intéresse à l’extrême droite et connaît la situation lyonnaise, c’est une évidence. Si la justice n’était pas aux ordres, elle poursuivrait l’entourage de Quentin pour violences en réunion avec armes, voire même tentatives d’homicides.

Quentin s’est relevé et a refusé des soins

L’extrême droite a donc perdu la bagarre, a abandonné trois de ses membres dans sa fuite, et Quentin a refusé les soins. Sur France Info, un voisin du défunt dit l’avoir vu se relever après avoir été frappé : «Il avait l’air un peu sonné, il était debout mais il refusait d’aller à l’hôpital, bien qu’on lui propose. J’ai juste vu les personnes qui parlaient avec lui, qui lui ont dit d’aller à l’hôpital… En tout cas, c’est ce qui est sûr, c’est qu’il a refusé». Ce n’est que plus d’une heure et demie plus tard, dans un autre quartier, qu’il a été évacué dans un état grave. Pourquoi avoir refusé une prise en charge aux urgences ? Avait-il du matériel compromettant ? Voulait-il surjouer le rôle du combattant viril auprès de ses copains fascistes ? Ou était-il simplement trop sonné pour prendre la bonne décision ? Auquel cas, c’est l’absence de réaction de ses camarade qui est dramatique.

Une dissimulation de TF1

Samedi 14 février, TF1 a diffusé en prime time, lors de son Journal Télévisé, les images «choc» et décontextualisées qui ont ensuite été reprises partout. Présentées comme les vidéos d’un habitant, elles montraient «quinze individus avec des vestes noires ou claires, plusieurs encagoulés, frapper trois individus au sol», selon la chaîne.

Dès le lendemain, Libération interrogeait le même témoin, Maxime, qui expliquait qu’il avait filmé non pas une mais deux vidéos. Une première du début de l’altercation, une seconde de la fin, celle où les coups sont portés au sol. Ce témoin précisait que TF1 avait choisi de ne diffuser que la seconde, et pas celle «où on peut voir deux groupes se faire face».

Ce choix éditorial est gravissime : il s’agit d’une tromperie délibérée de l’opinion. La rédaction de TF1 avait la preuve qu’il s’agissait d’un affrontement entre deux groupes, mais a présenté à la population un morceau de scène tronquée, faisant croire à une agression gratuite sur une personne isolée.

Il a fallu attendre notre enquête, d’autres témoignages et la vidéo du Canard Enchaîné pour démonter cette intox, mais le mal est fait. Nos médias pèsent peu en comparaison du JT de Martin Bouygues, milliardaire ami de Sarkozy. Et on le sait, l’esprit humain a tendance à retenir la première version qu’on lui donne, surtout si elle est choquante. Et il a plus de mal à la remettre en question par la suite, même avec des arguments solides.

La police a donné carte blanche à l’extrême droite

Médiapart écrit que «les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours du projet de happening des fémonationalistes Némésis devant l’IEP. Pour autant, aucune présence policière visible n’a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive». Au même moment, la police était mobilisée à Lyon 3 pour évacuer une action antimilitariste lors d’une conférence portant sur la guerre. Cela veut dire que les autorités ont décidé de laisser l’extrême droite agir en toute liberté, se promener avec des armes pendant que des agents s’en prenait à une action non-violente dans une fac.

Ce choix est révélateur de la situation lyonnaise, où les agressions fascistes ont lieu depuis 15 ans dans une impunité totale, mais aussi de l’état de notre pays, où l’on a pu voir la police protéger la marche néonazie parisienne du 10 mai dernier et interdire le rassemblement antifasciste.

Rien que la semaine dernière, le 7 février, un gros dispositif de gendarmes était déployé au milieu des champs dans la Meuse pour protéger un repaire de néonazis, la Taverne de Thor, et gazait le cortège contre l’extrême droite qui était pourtant familial et bon enfant.

Les médias des milliardaires, l’extrême droitisation du pouvoir politique et la multiplication des milices fascistes dans les rues ne peuvent conduire qu’à de tels drames, qui en alimenteront d’autres. Dans une spirale infernale du pire, à moins qu’un sursaut n’ait lieu contre cet engrenage lugubre.