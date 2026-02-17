L’Assemblée Nationale rend hommage à un néo-nazi

Nous vivons un cauchemar éveillé. La bascule est désormais totale.

Aujourd’hui, mardi 17 février 2026, l’Assemblée Nationale observe une minute de silence pour honorer un néonazi. C’est tout simplement du jamais vu depuis le régime de Vichy. Cet hommage a lieu à la demande du politicien d’extrême droite Eric Ciotti, mais elle a été validée par l’ensemble des groupes parlementaires, y compris ceux de gauche, à l’exception du groupe LIOT. Cela veut dire, notamment, que le Parti Communiste, le fameux parti des fusillés, qui se proclame de la résistance antifasciste, a accepté cette mascarade mortifère, et que la France Insoumise aussi.

En 2024, le résistant communiste arménien Missak Manouchian entrait au Panthéon. Lui qui avait tiré sur des nazis et des collabos était érigé en héros. On pensait naïvement que la République française continuait d’entretenir le mythe de la Résistance, en vigueur depuis la fin de la barbarie nazie. Deux ans plus tard, ce sont donc les héritiers de Pétain et d’Hitler qui sont honorés par les députés français. La confusion idéologique n’a jamais été aussi affolante.

Il faut le répéter encore et encore : « Quentin » – puisque les propagandistes ne l’appellent plus que par son prénom pour créer une proximité factice et fantasmée – est mort après avoir tendu un guet-apens avec ses camarades néonazis lyonnais. Il était un militant violent, membre de l’Action Française, l’un des plus importants et anciens groupes d’extrême droite français, qui a formé des générations de fascistes, de racistes et d’antisémites – une milice dont le ministre de la justice Gérald Darmanin a lui même été proche. Il «aimait la lutte à mort» comme l’expliquent ses propres camarades. Il était le colocataire de Rémy Chemain, avec qui il s’entrainait aux sports de combat. Ce même Rémy, condamné pour avoir mené un guet-apens à la sortie d’un bar, à 30 nervis armés contre 5.

Où était la minute de silence pour Hichem Miraoui, coiffeur tunisien assassiné par son voisin raciste en juin 2025 ? Où était la minute de silence pour Federico Martín Aramburú, assassiné de balles dans le dos par le néonazi Loïk le Priol en 2022 ? Où était la minute de silence pour Mahamadou Cissé, assassiné d’une balle de fusil à pompe par un retraité raciste en décembre 2022 ? Où était la minute de silence pour Djamel Bendjaballah, père de famille qui s’est fait roulé dessus devant sa famille jusqu’à la mort, par un militant d’extrême droite nommé Jérôme Decofour ? Où était la minute de silence pour Angela Rostas, femme enceinte rom assassinée d’une balle de fusil ? Où était la minute de silence pour Ismaël Aali, victime d’un meurtre raciste en janvier 2026 près de Lyon ? En avril 2025, Yael Braun-Pivet avait dans un premier temps refusé la minute de silence suite au meurtre islamophobe d’Aboubakar Cissé. Renaissance et le RN avaient également refusé. Elle avait finalement dû l’accepter devant la pression politique.

Rendez-vous compte de la folie du moment : ceux qui diffament les soutiens de la Palestine, ceux qui voient des antisémites partout, sauf là où il y en a vraiment, rendent hommage à un authentique néonazi.

Dans le même temps, le ministre de l’éducation annonce qu’il n’y aura «pas d’autres meetings de ce type là dans les établissements», faisant référence à la conférence de Rima Hassan qui a eu lieu en marge de la rixe. Ainsi, c’est acté, c’est la censure, la fin de la liberté d’expression – déjà fortement ébranlée ces dernières années – et l’autoritarisme dans les Universités. Aurore Bergé, elle, annonce que la loi Yadan – qui va assimiler l’antisionisme à l’antisémitisme et ainsi interdire toute critique de l’entité génocidaire israélienne – va passer en force et que toute personne qualifiant des Français juifs de génocidaires – y compris ceux combattant chez Tsahal – seront poursuivis et condamnés.

La mue du gouvernement et des médias est achevée. Si vous n’entendez pas le bruit des bottes, c’est que vous êtes sourd. Ou que vous marchez avec les loups.