«Armageddon» : en Iran, les dirigeants trumpistes se pensent en croisade religieuse

Daesh, mais avec la bombe nucléaire : la première armée du monde aux mains de fanatiques religieux

Les États-Unis revendiquent avoir bombardé plus de 2000 fois l’Iran depuis quatre jours : un tapis de bombe. À titre de comparaison, rien que le premier jour de l’attaque, le commandement militaire des USA pour le Moyen-Orient déclare qu’il a mené des frappes «presque deux fois plus importantes» que durant les 24 premières heures de l’invasion de l’Irak en 2003. Pourtant, à l’époque déjà, c’était la doctrine «choc et effroi» (Shock and Awe) qui était utilisée. Elle consiste à écraser l’ennemi sous une puissance de feu totale et une force spectaculaire le plus vite possible, pour annihiler sa volonté de combattre. Les USA sont donc encore plus violents contre l’Iran qu’ils ne l’ont été contre l’Irak.

Derrière cette attaque de grande ampleur, une logique religieuse affolante. Des commandants de l’armée des USA ont déclaré à leurs soldats que la guerre contre l’Iran était une guerre Sainte faisant partie du «plan de Dieu», d’une guerre «bénie par Jésus» et qu’elle allait provoquer le retour du fils de Dieu sur Terre dans le cadre de «l’Armageddon». Dans la Bible, l’Armageddon est la bataille finale entre le bien et le mal, les rois des hommes et Dieu, c’est-à-dire l’apocalypse. Incroyable mais vrai.

Comment le sait-on ? Parce que les militaires eux-mêmes, inquiets de tels discours, ont alerté la Military Religious Freedom Foundation (MRFF), une organisation qui se consacre à garantir la liberté religieuse à tous les membres de l’armée américaine. Cette structure aurait reçu plus de 200 plaintes de la part de militaires servant dans l’armée de terre, la marine, l’armée de l’air, le corps des marines et la force spatiale. Au total, 40 unités seraient concernées, il ne s’agit donc pas d’un officier qui serait parti en vrille de manière isolée, mais bien d’une logique concertée, visant à politiser l’armée sous un angle évangélique.

Un commandant a par exemple déclaré : «Le président Trump a été béni par Jésus pour allumer le feu de signalisation en Iran afin de provoquer l’Armageddon et marquer son retour sur Terre». Le soldat qui témoigne raconte : «Il affichait un large sourire en disant tout cela, ce qui rendait son message encore plus insensé». Il explique dans sa plainte que son supérieur est un ultra-religieux qui fait du prosélytisme auprès de ses soldats.

Cela n’a malheureusement rien de surprenant, puisque le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, est lui-même un nationaliste chrétien illuminé. Pete Hegseth, qui est désormais l’un des hommes les plus puissants du pays, a fait inscrire «Jésus» en hébreu sur son bras, un tatouage réalisé à Bethléem, et une grande croix de Jérusalem sur sa poitrine, un symbole représentant une grande croix encerclée de croix grecques plus petites. Il était utilisé pendant les Croisades et représente le royaume de Jérusalem établi par les croisés.

Hegseth ne cache pas sa fascination pour cette période de conflit sanglant opposant les armées chrétiennes aux musulmans. Cet homme est un vétéran de la Garde nationale du Minnesota, un animateur de la chaîne d’extrême droite Fox News, et adhère à une mouvance religieuse sectaire nommée Reconstructionnisme réformé, qui prône l’application de la loi chrétienne biblique à la société, un monde exclusivement dirigé par les hommes et une préparation au retour de Jésus. Il parraine une étude biblique hebdomadaire qui prêche le soutien à Israël. Ce charmant monsieur vient par ailleurs de déclarer: «Nous ne sommes plus des défenseurs : nous sommes des guerriers, entraînés à tuer l’ennemi et à briser sa volonté». Il s’est aussi vanté de semer en Iran «mort et destruction venues du ciel, jour après jour».

Dans le même registre, Trump a créé un «Bureau de la foi» à la Maison blanche, chargé de renforcer la place de la religion dans la politique du pays. Sa représentante, Paula White, est connue pour ses appels à la haine homophobe ou raciste, déclarant que «l’antifascisme et Black Lives Matter sont l’antéchrist». Les mouvements chrétiens fondamentalistes américains considèrent Trump comme un «envoyé de Dieu», dont la mission sacrée est de s’opposer aux satanistes – les «wokes», les homosexuels…

La première armée du monde est donc dirigée par des fanatiques dont la vision du monde n’a rien à envier à Daesh, et qui lancent des guerre au nom de croyances obscures. Il n’est pas étonnant que les USA s’entendent bien avec Israël, puisque la situation y est identique.

En effet, l’été dernier, Benjamin Netanyahou a déclaré qu’il était investi d’une «mission historique et spirituelle» et a affiché son «attachement» au projet de Grand Israël. Ce projet religieux prétend, en se basant sur la Torah, que le territoire hébreu doit s’étendre non seulement en Palestine mais aussi en Jordanie, Liban, Égypte, Syrie et Irak actuels. C’est un projet impérialiste militaire et obscurantiste, qui repose sur une guerre d’annexion de tout le Proche-Orient. Netanyahou confirmait d’ailleurs qu’il était «en mission de plusieurs générations», sur la chaîne d’extrême droite I24.

Bezalel Smotrich, un ministre israélien fasciste, a dit qu’il voulait que l’État juif s’étende jusqu’à l’Arabie Saoudite. Dès le 25 octobre 2023, Netanyahou l’annonçait très clairement : «Nous sommes le peuple de la lumière, eux sont le peuple des ténèbres… nous réaliserons la prophétie d’Isaïe». Le Livre d’Isaïe est un texte de l’Ancien Testament qui évoque l’exil du peuple juif à Babylone et son retour en Judée pour reconstruire le Temple à Jérusalem. En termes religieux, cette prophétie est appelée «eschatologique», c’est-à-dire qu’elle renvoie à la fin du monde. Selon ces délires, les juifs doivent reconquérir un territoire fantasmé pour réaliser la victoire finale de Dieu, y compris au prix de génocides.

Et les réseaux évangéliques pensent exactement la même chose. Ils sont très puissants aux USA, et ont un rapport mystique avec Israël : pour eux aussi, il faut que les juifs retournent en terre Sainte pour que Jésus revienne sur terre afin de les convertir. Ces chrétiens ultras sont donc pour la plupart antisémites, leur soutien à Israël est d’abord millénariste.

Ainsi, dans cet occident qui se vante d’être celui des «Lumières», du «progrès» et de la «rationalité» face à un monde musulman présenté comme rétrograde, nous avons des religieux qui rêvent de croisades au pouvoir. Et ils commandent des forces armées dont la puissance de destruction est inédite dans l’histoire de l’humanité. Au secours !