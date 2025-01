Salut nazi ? Le monde parallèle et inquiétant de la droite occidentale

Bienvenue dans une époque où le sens des mots a été tellement détruit qu’à peu prêt tout peut être qualifié d’antisémite sauf un salut nazi.

Depuis le début du génocide à Gaza, Israël et toute la droite occidentale ont désigné comme «antisémite» un nombre incalculable de choses. Par exemple, les pastèques, pire qu’un salut nazi.

En effet, ce fruit rouge, noir, blanc et vert est utilisé comme symbole de soutien à la Palestine. En mars 2024, Louis Vuitton sort un T-Shirt avec un logo évoquant des tranches de pastèques. «Est-ce que Louis Vuitton a créé un t-shirt comme une ode au Hamas ?», s’insurge l’organisation américaine Stop Antisemitism sur le réseau social d’Elon Musk. Une polémique s’ensuit, avec la demande de retrait du vêtement. Il y a un mois à Sidney, un officier de police arrêtait des personnes parce qu’elles avaient un logo de pastèque sur leur voiture et que c’était, selon lui, «antisémite».

L’ONU également a été qualifiée à d’innombrables reprises «d’antisémite», car l’institution internationale a dénoncé les massacres et la colonisation à l’encontre des palestiniens. L’exemple le plus récent étant Elise Stefanik, la nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU, qui parle de la «gangrène antisémite» de l’organisation.

Les mains rouges ? «Antisémites» aussi évidemment ! En avril dernier, les étudiant-es mobilisé-es pour la Palestine avaient été expulsé-es par la police et avaient décidé de brandir leurs mains peintes en rouge. Un symbole mondialement connu dans de nombreuses manifestations, qui vise à dénoncer les États qui ont «du sang sur les mains». Une opération médiatique concertée a imposé un récit complotiste et délirant : les mains rouges seraient en fait un symbole caché antisémite faisant référence, de façon occulte, à un événement survenu en l’an 2000. Et le pire, c’est que ça a fonctionné.

Mélenchon, et les rares hommes et femmes politiques qui soutiennent la Palestine ? « Antisémites », évidemment. C’est la chasse aux sorcières dans tous les pays occidentaux, ces personnalités sont traînées dans la boue, « cancel » du débat public et même parfois poursuivies.

En revanche, le milliardaire d’extrême droite Elon Musk qui fait un salut nazi le soir de l’investiture de Donald Trump n’est pas antisémite.

Prenez Jean-Sébastien Ferjou, fondateur de Atlantico et chroniqueur sur BFM. Depuis des mois, il n’hésite jamais à diffamer la gauche de la façon la plus virulente et malhonnête qui soit. Mais il a tweeté le 21 janvier : «Musk faisant sous les caméras du monde entier un salut nazi ? À ce niveau de panique morale, on est soit dans la psychiatrie, soit dans la malhonnêteté absolue… Elon Musk a accompagné d’un geste sa phrase de remerciement, la vidéo ne laisse AUCUNE ambigüité possible».

D’accord.

Raphaël Enthoven, qui traite la France Insoumise d’antisémite au moins une fois par jour sur la base de rien, écrit à propos du geste d’Elon Musk : «c’est un geste désordonné d’un type qui envoie son cœur». On le savait, Enthoven voit des antisémites partout, sauf chez les nazis.

Ségolène Royal a pris le relais avec un message lunaire : «Stoppons les polémiques absurdes contre Elon Musk au moment où les otages israéliens sont enfin libérés», le tout agrémenté de photos hors contexte d’hommes politiques saluant la foule, comme s’il s’agissait du même geste qu’Elon Musk.

Ces gens sont-ils des crétins ou des complices ?

Car à l’extrême droite, tout le monde a parfaitement compris. Sur internet, l’influenceur néofasciste Julien Rochedy se félicite de la réhabilitation du «salut romain» estimant que « ça va trop vite », et ses abonnés se réjouissent en commentaire «on est tellement de retour». L’influenceur masculiniste Andrew Tate publie le salut d’Elon Musk avec un smiley «au garde à vous».

“WE ARE FUCKING BACK » publie l’administrateur d’un groupe Telegram néo-nazi américain avec le clip montrant le geste de Musk. D’autres diffusent l’image accompagnée de symboles SS.

Le niveau de post-vérité est tel que même un geste sans ambigüité et diffusé en mondovision est interprété et modifié selon les désirs de chacun.

Mais alors pourquoi Elon Musk ferait ça ? La réponse est extrêmement simple. L’homme le plus riche du monde adhère sincèrement à une idéologie suprémaciste.

Il a multiplié les déclarations antisémites ces dernières années, par exemple qu’il fallait «cesser de voir Hitler comme le mal absolu» ou qualifié d’«exacte vérité» un tweet prétendant que «les communautés juives» prônaient la «haine contre les Blancs». Avez-vous entendu les médias de masse rappeler ces déclarations, réellement antisémites pour le coup ? Jamais.

Elon Musk a vécu ses 17 premières années dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, un régime suprémaciste Blanc, qui regorgeait de symboles néo-nazis ou liés au Ku Klux Klan. Il a grandi dans un univers où l’homme blanc anglo-saxon est considéré comme naturellement supérieur.

Ces derniers mois, il a mis sa fortune et son réseau social au service de Trump mais aussi des groupes identitaires anglais qui ont déclenché des émeutes raciales en Angleterre et du parti néo-nazi allemand AfD, dont Björn Höcke, le chef dans la région de Thuringe, reprend le slogan des SA «Alles für Deutshland». Cet homme qualifie le mémorial de l’holocauste à Berlin de « Memorial de la honte ».

L’AfD recycle sans complexe sur ses affiches l’imaginaire aryen du régime nazi. Musk a déclaré à de nombreuses reprises sur Twitter que «seule l’AfD peut sauver l’Allemagne» et a boosté comme jamais la campagne électorale du parti. Lors d’une interview avec la cheffe du parti, il a été dit tranquillement qu’«Hitler était communiste». Le but de ces gens est de dynamiter l’Histoire et tous les repères.

Après le rachat de Twitter en 2022, Musk avait assumé de réactiver sur son réseau des figures bannies pour leurs positions racistes. Par exemple le youtubeur Étasunien Nick Fuentes, qui se revendique «antisémite» et «suprémaciste», ou le militant britannique David Icke, qui explique que la Shoah a été financée par les juifs. « Free speech », mais en parallèle, il bannissait de nombreux comptes anticapitalistes.

Par ailleurs, Trump vient de gracier de nombreux militants néo-nazis qui avaient pris d’assaut le capitole en 2021. Parmi les personnes libérées, on trouve le néo-nazi Keith Packer, qui a été photographié portant un t-shirt «CAMP AUSCHWITZ» lors de l’assaut.

Bref, malgré un faisceau d’éléments accablants, qui ne laisse aucune place au doute, tout semble bon pour trouver des excuses à Musk. Il aurait seulement « fait un salut romain » ? Aucune preuve artistique ou littéraire ne confirme l’existence du salut romain au cours de la Rome antique, ce salut a été inventé par le régime de Mussolini.

« Il envoyait des cœurs ». Avec le visage crispé, le bras tendu et la main fermée, identifiés par tous les historiens comme un salut nazi caractérisé ?

Nous sommes rendus à un point où la gauche héritière de la résistance antifasciste est traînée dans la boue sans le moindre début de preuve, mais où ceux qui réhabilitent au 21ème siècle une forme renouvelée de fascisme sont validés par la pensée dominante. À un point de confusion telle qu’Israël et ses défenseurs s’allient avec des nazis tant qu’ils défendent le colonialisme, et veulent détruire la gauche qui défend la Palestine.