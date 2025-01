Une projection contre Musk sur la gigafactory de Tesla à Berlin

S’il existe un endroit où l’on sait reconnaître un salut nazi, c’est bien en Allemagne. Et le grand journal allemand Die Zeit n’a aucun doute : il a titré en couverture, avec la photo déchirée d’Elon Musk faisant son geste : «Un salut hitlérien est un salut hitlérien, c’est un salut hitlérien».

Ce 22 janvier au soir près de Berlin, une immense image est projetée sur la «gigafactory» de Tesla, implantée par Elon Musk pour construire ses voitures. On y voit les mots «Heil Tesla» et la photo du milliardaire sur la façade de l’usine. Une action organisée par les collectifs Led By Donkeys Zentrum für Politische Schönheit.

En mai 2024, des centaines de manifestants avaient tenté de prendre d’assaut la «gigafactory», la seule de ce type en Europe, qui s’étend sur plus de 300 hectares.

Cette usine, inaugurée en 2022, avait provoqué l’hostilité des groupes écologistes et des riverains avant même son ouverture. Tesla compte agrandir le site pour doubler la capacité de production, pour un objectif de 500.000 véhicules par an. Les habitants ont voté contre cette extension et des écologistes ont occupé le bois menacé par ce projet.

Les voitures produites sont des monstres d’acier réservés aux riches, bourrés de technologies de surveillance, filmant leur environnement en temps réel, et coûteux en métaux rares. Le dernier «monster truck» de Tesla est un véritable tank blindé aux formes géométriques, mesurant près de 6 mètres et pesant plus de 4 tonnes. Il nécessite un permis poids lourd et constitue un danger pour les passants et les cyclistes. Gigantisme, luxe, technologies inutiles : les véhicules Tesla, symboles du capitalisme contemporain.

Suite à la manifestation de mai dernier, Musk s’était lamenté sur Twitter : «Pourquoi la police laisse-t-elle les manifestants de gauche s’en tirer si facilement ?» Comme tous les ultra-libéraux, ce milliardaire veut détruire l’État social mais quémande l’aide de l’État répressif pour garantir ses intérêts.

Le 5 mars 2024, l’incendie d’un pylône électrique près de l’usine avait coupé le courant et provoqué l’arrêt de la production pour plusieurs jours.