Carton rouge pour Israël

Le Celtic Glasgow est un club écossais fondé par des immigrés irlandais et fortement engagé à gauche. Ses supporters, en particulier ceux de la «Green Brigade», réalisent régulièrement des tifos politiques, contre le fascisme et le colonialisme.

Le 12 février, les supporters de l’équipe de foot du Celtic ont déployé une banderole géante lors du match contre l’équipe de Munich, dans le cadre de la Ligue des Champions. «Montrons à Israël un carton rouge» proclamait le tifo porté par des milliers de personnes qui brandissaient des cartons rouges en tribune. Avant le match, les supporters du Celtic avaient distribué des tracts demandant qu’Israël soit exclue des événements sportifs.

Le 4 octobre 2024, les supporters du Celtic Glasgow avaient déjà déployé dans leur stade un énorme drapeau antifasciste face aux supporters d’extrême droite de la Lazio.

Le 25 octobre la même année, lors d’un match contre l’Atletico Madrid, les supporters du Celtic avaient bravé l’interdiction de brandir des drapeaux palestiniens et avaient affiché des milliers d’étendards du peuple colonisé en tribune. Un véritable mur rouge, vert, noir et blanc dans le stade, visuellement impressionnant. En 2014, l’UEFA avait infligé une amende de 16.000£ au Celtic Glasgow après que des supporters aient brandi des drapeaux palestiniens lors d’un match.

Le « carton rouge » aperçu dans le stade écossais le 12 février en rappelle un autre, apparu le 30 juin à Nantes, près du Stade de la Beaujoire, lors des Jeux Olympiques. Alors que l’équipe de foot israélienne venait jouer à Nantes, sous très haute protection policière, une banderole de 20 mètres de long avait été brandie au dessus du périphérique de la ville, près du pont de la Jonelière, juste à côté du stade, à l’heure du match. Des fumigènes aux couleurs de la Palestine avaient été allumés. Et dans le stade, des drapeaux palestiniens étaient déployés en tribune.

Si ces actions se font écho, il ne faut pas oublier que le stade et ses environs sont des lieux d’expression politique. En novembre 2024, le Collectif Ultras Paris déployait un très beau tifo au Parc des Princes, montrant des drapeaux palestinien et libanais et un résistant portant un keffieh.

Le 18 mai 2024, lors de la finale de la Ligue africaine des champions en Tunisie, les supporters du club de L’Espérance sportive de Tunis avaient réalisé des tifos impressionnants pour la Palestine, représentant différentes personnes mobilisées contre le génocide : médecin, journaliste, manifestante…

Le 24 novembre 2023, Parc des Princes, une banderole était déployée en soutien au peuple palestinien dans la tribune Auteuil. On pouvait y lire «Cette année, la semaine des droits de l’enfance se fera sans les enfants de Gaza». En effet, la journée internationale des droits de l’enfant avait lieu quelques jours plus tôt, alors que des milliers d’enfants palestiniens étaient massacrés.

Un dernier exemple parmi de nombreux autres : le 6 novembre 2022, alors que l’équipe de Marseille jouait contre l’Olympique Lyonnais, les supporters de l’OM avaient déroulé un tifo massif : «ANTIFA», en lettres majuscules, pour rappeler les valeurs antiracistes et antifascistes de la tribune, face à une ville de Lyon tristement célèbre pour l’implantation d’une extrême droite très violente et impunie.

Aucun terrain n’est neutre, les tribunes et le sport en général sont des espaces politiques à défendre ou à conquérir.