Las Vegas : une nouvelle série de Tesla enflammées

Sale temps pour l’entreprise Tesla. Des gerbes de flammes et des étincelles bleues de moteurs électriques en train d’exploser ont illuminé la nuit à Las Vegas, dans la nuit du 17 au 18 mars.

Las Vegas, c’est la vitrine du capitalisme impérial : une ville artificielle fondée en plein désert et financée par la mafia, pour blanchir des sommes colossales dans des jeux d’argent. On y trouve notamment la Tour Trump, dont les façades sont dorées. C’est la métropole de l’arrogance des riches et du Spectacle. L’entreprise Tesla est la continuation de ce projet de domination de l’espace et du temps par la marchandise. Cette scène est donc éminemment symbolique de notre époque.

Au moins 5 voitures Tesla se sont consumées dans un centre de réparation de la firme, dans ce que la police qualifie «d’attaque ciblée». Une fois arrivés sur les lieux, les agents ont trouvé le mot «RÉSISTANCE» peint en rouge sur le bâtiment et plusieurs voitures en feu.

La section anti-terroriste du FBI a été saisie, et parle d’un «individu vêtu de noir» qui se serait introduit dans l’enceinte de Tesla «équipé de plusieurs cocktails Molotov». Un engin incendiaire a été retrouvé non enflammé dans un véhicule, a indiqué la police. «De tels actes de violence sont inacceptables, où qu’ils se produisent. C’est un crime fédéral. Nous vous traquerons. Nous vous retrouverons et vous poursuivrons avec toute la rigueur de la loi» a menacé un enquêteur.

Il y a quelques jours, dans un show grotesque organisé devant la Maison Blanche, Donald Trump organisait une publicité pour les voitures Tesla, et appelait à traiter l’opposition à cette entreprise comme du «terrorisme intérieur».

Les attaques contre des véhicules Tesla se comptent désormais par centaines partout autour du monde depuis l’arrivée d’Elon Musk au gouvernement, et en particulier suite à son salut nazi retentissant le soir de l’investiture de Trump. Cette vague de sabotages avait même commencé dès le premier janvier 2025 : un véhicule Tesla rempli de feux d’artifice et de bouteilles de gaz, avait explosé devant la tour Trump. C’était déjà à Las Vegas, et c’était déjà très lourd de symbole.

Depuis 24h, l’homme le plus riche du monde tweete compulsivement sur les incendies de ses voitures, visiblement choqué. Dans une logorrhée ininterrompue et un peu pathétique, il écrit par exemple que «ce niveau de violence est insensé et profondément injuste. Tesla fabrique simplement des voitures électriques et n’a rien fait pour mériter ces attaques malveillantes», ou encore «la gauche est le parti de la violence et de la haine» ou simplement le mot «terroriste» accompagnant la vidéo de l’incendie.

Le propre des fascistes est de déployer, dans les mots comme dans les actes, une violence inouïe, contre les minorités de genre, les étrangers, les pauvres – Musk soutient aussi ouvertement des groupes néo-nazis armés et dangereux – tout en pleurnichant à la «violence» dès qu’ils rencontrent la moindre résistance.

L’empire n’est pas intouchable.