Macron : faible avec les forts, fort avec les faibles

Encore un échec diplomatique made in Macron. Ce lundi 24 février, le président français se rendait à Washington pour parlementer avec Donald Trump. Avant de décoller, il s’était mis en scène dans une vidéo en ligne, où il promettait de mettre le président des USA face à ses responsabilités. On allait voir ce qu’on allait voir…

Les USA ont toujours été un danger pour la paix mondiale : un État colonial et militariste, semeur de guerre et de malheurs. En quelques semaines seulement, Donald Trump a considérablement aggravé la situation et a franchi plusieurs lignes rouges en matière de géopolitique et de respect des droits humains les plus fondamentaux.

D’abord, il a prêté allégeance aux fascistes israéliens et a annoncé qu’il voulait intégralement raser Gaza et déporter tous les survivants pour y construire un complexe hôtelier.

Ensuite, il est en train d’organiser le démantèlement de l’Ukraine avec le tyran Poutine. Et cela tout en organisant un chantage odieux à l’égard des ukrainiens, exigeant que les USA puissent venir piller leurs minerais.

Trump menace ouvertement les pays de l’Union Européenne alors que les dirigeants européens se sont toujours comportés comme des caniches bien dociles à l’égard des USA. Il piétine donc une alliance historique et interfère directement, via Elon Musk, dans les élections européennes pour tenter de faire gagner des partis fascistes, comme en Allemagne récemment.

Il répète, sans rigoler, qu’il veut annexer le Canada, y compris au moyen d’une guerre économique, et le Groenland, y compris par un conflit contre le Danemark, pays membre de l’OTAN et de l’UE. Il menace aussi les pays d’Amérique Latine.

En politique intérieure, Trump a lancé un plan de bataille néofasciste : il a fait libérer des nazis de prison, organise une purge dans l’administration et une censure massive des idées progressistes.

Ce lundi donc, Macron était à la Maison Blanche. Une conférence de presse commune ressemblait à une mise en scène de domination, cachée derrière une fausse complicité. Le président français a écouté sans broncher Donald Trump dérouler son plan et expliquer que l’Europe ne serait pas consultée concernant le sort de l’Ukraine et annoncer un accord avec Poutine «dans les prochaines semaines».

Trump s’est même permis d’humilier Macron sur le ton de la rigolade, en le qualifiant de «client intelligent». Selon l’anecdote de Trump, Macron lui avait menti en français lors d’un dîner à Paris. Sous-entendu : il ne tient pas ses engagements. Macron a poussé un rire forcé, et a même tenté de caresser le président des USA qui l’a touché en retour. Une drôle de manière de s’opposer à un dirigeant d’extrême droite hostile.

Après cette séquence gênante, le président français a quitté la Maison Blanche en assurant avoir été reçu de manière «très amicale».

«Fort avec les faibles, faible avec les forts» pourrait être une devise du macronisme, en géopolitique comme dans tous les domaines. Il y a encore quelques semaines, il qualifiait les haïtiens de «complètement cons». Le 6 janvier, il balançait à propos des pays africains où la France est intervenue militairement : «Je crois qu’on a oublié de nous dire merci. Ce n’est pas grave, ça viendra avec le temps. L’ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c’est une maladie non transmissible à l’homme». Des propos animalisants et paternalistes qui avaient scandalisé des dirigeants africains.

À l’inverse, quand il s’agit de tenir tête aux USA et à Israël, la France s’écrase. Le ministre des affaires étrangères s’était d’ailleurs fait physiquement humilier à Jérusalem le 7 novembre dernier par des policiers israéliens. Aujourd’hui, c’est Macron qui est traité comme un petit garçon amusant à Washington, alors que la situation du monde n’a pas été aussi critique depuis la seconde guerre mondiale.