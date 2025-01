Vers un mouvement mondial contre Tesla ?

On a beaucoup parlé de la vague de départ de X, le réseau social qu’Elon Musk utilise pour propager le fascisme, mais sa firme Tesla est aussi la cible de ses opposant-es.

Une étude réalisée par le média néerlandais EenVandaag et relayée par le sit Auto Plus le 23 janvier révèle qu’un propriétaire de Tesla sur trois aux Pays-Bas envisage sérieusement de se débarrasser de son véhicule en raison des actes du patron de la firme. «Le lien entre Elon Musk et la marque commence à poser problème» explique Auto Plus. Un propriétaire néerlandais déclare «Elon Musk abuse de son pouvoir. Si j’avais su ce qu’il était devenu, je n’aurais jamais acheté une Tesla».

Ce dégout suite aux propos et gestes fascistes du milliardaire est international, puisque même aux USA, pays de la sacro-sainte voiture, de nombreux propriétaires de Tesla sur les réseaux sociaux promettent de ne plus en acheter. Certains ont même imprimé des autocollants « anti-Musk » pour se dissocier de l’image du milliardaire. Mieux vaut tard que jamais.

Le site spécialisé dans l’automobile Caradisiac s’inquiète également : «Les actes de vandalisme sur les voitures de la marque Tesla attaquées au hasard semblent se multiplier en raison de la haine de certains pour son patron Elon Musk. Y compris en France». Quelques exemples.

Floride

«Fuck Elon» tagué en série sur une quarantaine de Tesla Cybertruck, la dernière horreur conçue par la firme automobile, sont apparus sur un parking au nord de Miami le 23 janvier. Les Cybertruck étaient entreposés en attente d’être livrés, et ont été vandalisés un par un, avec le même slogan inscrit à la bombe, sur chaque carrosserie. Chacun de ces monstres d’acier coute autour de 80.000 dollars.

Los Angeles

Le 21 janvier, une Tesla Cybertruck a été complètement vandalisée, cassée et couverte de graffitis dans les rues de Los Angeles, devenant presque une attraction locale au lendemain de l’investiture de Trump. Des vidéos de la carcasse sont devenues virales.

Niort

Papy mécontent. Le 20 janvier, un retraité de 76 ans était interpellé pour avoir vandalisé des véhicules Tesla. « Par deux reprises, mi-novembre et mi-janvier, un homme de 76 ans a rayé sur 10 centimètres, la même voiture » relate la presse. En garde à vue, le septuagénaire a expliqué qu’il «déteste Elon Musk et tout ce qu’il représente». Un sénior qui résiste à l’intoxication médiatique ambiante.

Berlin

Près de Berlin, Elon Musk a implanté une énorme usine de Tesla nommée «gigafactory », inaugurée en 2022, s’étendant sur 300 hectares et produisant plus de 250.000 véhicules électriques par an. Son arrivée avait provoqué l’hostilité des groupes écologistes et des riverains avant même son ouverture, et suscite de plus en plus de colère alors que Tesla envisage d’agrandir encore l’usine.

En mai 2024, des centaines de manifestant-es avaient tenté de prendre d’assaut la «gigafactory». Le 5 mars, l’incendie d’un pylône électrique près de l’usine avait coupé le courant et provoqué l’arrêt de la production pour plusieurs jours. «Vulkan Gruppe», un mystérieux groupe à l’origine du black-out, expliquait que Tesla «mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main-d’œuvre» et accusait l’usine de «polluer la nappe phréatique et [de] consommer pour ses produits d’énormes quantités d’une ressource en eau potable déjà rare». Vulkan Gruppe avait déjà revendiqué un incendie criminel sur un chantier de Tesla en 2021.

Enfin, le 22 janvier 2025, des antifascistes ont projeté une immense image sur la «gigafactory», avec les mots «Heil Tesla» et la photo du milliardaire faisant un salut nazi sur la façade de l’usine.

Autriche

En Autriche en 2023, une Tesla Model 3 garée dans la rue avait été taguée avec une croix gammée rouge sur le capot avant et une croix sur le pare-brise.

Nantes et Rennes

Pendant le mouvement social contre la réforme des retraites au printemps 2023, plusieurs Tesla avait été ciblées lors des manifestations. À Rennes, le 19 janvier, un véhicule de la firme de Musk était incendié, devenant un des symboles de la lutte dans la ville. Le 7 mars à Nantes, une Tesla garée sur le parcours d’un cortège était cassée et subissait également un départ de feu.

Le 15 mars, rebelote : une Tesla vandalisée. Un manifestant avait été arrêté pour ces faits.

Attention

En aout 2024 à Ferentinon en Italie, un soixantenaire qui avait rayé la carrosserie d’une Tesla avec un clou avait été identifié à cause des caméras de surveillance de la Tesla. Même chose pour le manifestant nantais : filmé et condamné.

Ces véhicules disposent d’un «Mode sentinel», une «fonctionnalité qui permet de surveiller les activités autour de votre véhicule Tesla lorsqu’il est stationné et verrouillé. Lorsqu’un mouvement suspect est détecté, votre véhicule réagit en fonction de la gravité de la menace» vante la firme.

Cela veut dire que toutes les Tesla qui circulent partout dans le monde enregistrent l’espace public en permanence et stockent ces images dans des bases de donnée privées, au détriment de la liberté de chacun-e à ne pas être filmé à son insu. Un flicage de masse : chacun de ces véhicule est un mouchard qui s’ajoutent aux caméras de surveillances urbaines et autres moyens de contrôle.

Une raison supplémentaire de ne pas aimer Tesla.