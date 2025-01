Amicale du génocide : Macron décore le secrétaire d’État américain de la Légion d’Honneur

Antony Blinken est le secrétaire d’État des USA, c’est-à-dire l’équivalent du Ministre des affaires étrangères de Joe Biden. C’est lui qui est en charge de la police internationale des États-Unis et qui soutient inconditionnellement le génocide à Gaza.

Aux USA, il est surnommé «Bloody Blinken» – Blinken le sanguinaire – ou qualifié de «Secrétaire d’État au génocide». Le 14 janvier, il a été chahuté alors qu’il prononçait un discours sur le Moyen-Orient devant l’Atlantic Council, à Washington. Des manifestant-es ont interrompu sa prise de parole à plusieurs reprises, en le qualifiant de «monstre» et de «criminel de guerre». Une manifestante a hurlé : «Nous ne vous pardonnerons pas», ou encore «Vous avez le sang de centaines de milliers d’innocents sur vos mains». Un autre a crié : «Votre héritage sera un génocide. Vous serez à jamais connu comme Blinken le Sanglant».

Pourtant, c’est le même Antony Blinken qui, le 8 janvier 2025, a été décoré de la Légion d’Honneur par Macron à Paris. Alors que le gouvernement Biden va quitter ses fonctions dans quelques jours, le secrétaire d’État des USA a organisée une «tournée d’adieu» qui passait par la capitale française.

Il a ainsi reçu la plus haute distinction française, lors de ce qui a été sa dernière mission diplomatique avant le retour de Donald Trump au pouvoir. Blinken, tout content, a déclaré aux journalistes : «La France a été un partenaire indispensable pour faire progresser nos valeurs et nos priorités communes». Lors de la cérémonie de décoration, le Ministre français des affaires étrangères, le pathétique Jean-Noël Barrot, s’est félicité : «Blinken a incarné le visage de l’Amérique que nous aimons» et a salué son travail au Proche Orient, sans dire un seul mot sur Gaza. La France n’est plus qu’une colonie des USA et de sa politique militaire.

Les faits d’armes de Blinken sont accablants. Cet homme aux idées néoconservatrices, agent du lobby de l’armement, a passé sa vie à semer la guerre et la désolation. En 2002, il se prononce pour l’invasion de l’Irak, puis en 2011 pour le bombardement de la Libye. En 2019, il affirme que le rôle des États-Unis est de «conduire le monde».

Le soutien de Blinken aux fascistes israéliens est total. En mai 2024, malgré des preuves incontestables et de nombreuses vidéos, Blinken affirmait devant le Congrès des USA : «Nous ne pensons pas actuellement que le gouvernement israélien interdise ou limite le transport ou la livraison d’aide humanitaire». Un mensonge éhonté.

Le blocage de l’aide humanitaire vers Gaza est même revendiqué publiquement par le ministre israélien d’extrême droite Bezalel Smotrich. Ce dernier avait publié une directive pour immobiliser les conteneurs de nourriture destinés à Gaza. Et le 5 août dernier, il disait même qu’il aimerait bloquer toute l’aide humanitaire pour exterminer les palestiniens : «Il pourrait être juste et moral de laisser mourir de faim 2 millions de Gazaouis, mais le monde ne nous laissera pas faire». Blinken a menti, afin de permettre la poursuite de l’envoi d’armes à Israël. Il s’était également opposé à ce que les élus du Congrès puissent examiner ce que contenaient les envois d’armes à Israël, au nom de «l’urgence».

Le samedi 4 janvier 2025, alors que Blinken, Biden et le reste du gouvernement « Démocrate » des USA n’en avait plus que pour quelques jours au pouvoir, la Maison Blanche annonçait la ventes de 8 milliards de dollars d’armes américaines à Israël. Notamment des munitions qui seront utilisées pour continuer à massacrer des enfants. Une nouvelle livraison d’engins de mort jusqu’à la dernière minute du mandat, après que l’administration Biden se soit systématiquement opposée à une résolution de cessez-le-feu à Gaza.

La France, comme les USA, appartient au minuscule cercle des États qui ont annoncé qu’ils n’appliqueraient pas le mandat d’arrêt contre Netanyahou, émis par la Cour Pénale Internationale. Et qu’ils violeraient donc sans aucune retenue le droit international pour protéger un dirigeant génocidaire.

En France, la Légion d’Honneur est sensée décorer les personnes «méritantes». Un héritage qui remonte à Napoléon, destiné à honorer les individus ayant rendu des «services éminents» envers la nation française. En réalité, cette Légion d’horreur décore les pires crapules, menteurs, voleurs et criminels.

On compte parmi les derniers médaillés le multimilliardaire et ami de Macron Bernard Arnault, le préfet Didier Lallement ou le PDG de Total. Antony Blinken, aux mains pleines de sang, vient de les rejoindre.