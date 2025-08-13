12 Août 2017 : retour sur l’attentat fasciste de Charlottesville aux USA

C’était il y a 8 ans déjà. Le 12 août 2017, la commune Charlottesville aux États-Unis est en ébullition. Des néo-nazis venus de tout le pays affluent et réclament le maintien de la statue d’un général esclavagiste. Face aux défilés de ces nostalgiques de l’apartheid et du Troisième Reich, une mobilisation antifasciste s’organise.

C’est lors d’un rassemblement qu’un militant néo-nazi fonce en voiture dans la foule réunie contre le racisme. Heather Heyer, militante de 32 ans, engagée pour les droits civique, est tuée par cette attaque à la voiture bélier. Quelques jours plus tard, dans un discours, Donald Trump renvoie dos à dos les anti-racistes et le tueur nazi, estimant qu’il y a «des torts des deux côtés». Les macronistes font exactement pareil en France. Et comme aux USA, cette rhétorique sert en réalité à banaliser et soutenir l’extrême droite violente.

L’attentat du 12 août 2017 n’était alors que le dernier d’une longue série, et a été suivi de nombreux autres. Dans le monde entier, sur fond d’exacerbation des tensions nationalistes et de montée de l’autoritarisme et du racisme, le fascisme tue. Quelques exemples parmi d’autres ces dernières années :

13 novembre 2005. À Saint-Pétersbourg, des néo-nazis attaquent un groupe de militants de gauche. Timour, 20 ans, est poignardé et battu à mort.

22 juillet 2011. Le militant d’extrême droite Anders Behring Breivik commet un double attentat en Norvège. Une bombe placée devant des bâtiments publics tue 8 personnes à Oslo. Quelques heures plus tard, le tueur massacre 69 jeunes adhérents du Parti travailliste sur l’ile d’Utoya. C’est l’attentat terroriste d’extrême droite le plus meurtrier de ces dernières décennies.

Entre octobre et novembre 2010, cinq corps sans vie sont repêchés dans une rivière, à Lille. Plusieurs années plus tard, un militant néo-nazi reconnaît son implication dans ces meurtres.

5 août 2012. Un suprématiste blanc, Wade Michael Page, exécute sept personnes et en blesse trois autres dans une attaque contre un temple sikh à Oak Creek, aux États-Unis.

29 avril 2013. Pavlo Lapshyn, un ukrainien d’extrême droite, fait exploser trois bombes prés de trois mosquées de Birmingham, en Angleterre. Il poignarde à mort un fidèle musulman de 82 ans.

5 juin 2013. À Paris, des néo-nazis frappent à mort un jeune militant antifasciste, Clément Méric.

17 septembre 2013. Dans la banlieue d’Athènes Pavlos Fyssas, musicien et militant antifasciste, est poignardé à mort par un membre du parti néo-nazi Aube Dorée.

13 avril 2014. Un ancien responsable du Ku Klux Klan, Frazier Glenn Cross, attaque un centre communautaire juif et abat trois personnes dont un adolescent à Kansas City. Il revendiquera avoir voulu «tuer du juif».

30 novembre 2014. À Madrid, des supporters d’extrême droite tendent un guet-apens à un groupe antifasciste. Francisco Javier Romero Taboada est tabassé et jeté dans une rivière. Il trouve la mort.

17 juin 2015. Un jeune militant raciste, Dylann Roof attaque une église de la communauté noire à Charleston, aux États-Unis. Il déclare vouloir déclencher une «guerre raciale». Bilan : neuf vies volées.

27 novembre 2015. Robert Lewis Dear, militant anti IVG, attaque à l’arme à feu un planning familial à Colorado Springs. Trois morts et neuf blessés.

22 juillet 2016. À Munich, David Ali Sonboly, inspiré par Anders Breivik et mû par une haine des «turcs et des arabes», abat 9 personnes et en blesse 27 autres dans un centre commercial.

29 janvier 2017. Au Canada Alexandre Bissonnette, militant d’extrême droite et sympathisant de Marine Le Pen, commet un attentat à la kalachnikov dans une mosquée à Québec. Six morts.

27 octobre 2018 : attaque armée contre une synagogue à Pittsburgh en Pennsylvanie. Le tueur est proche du Klu Klux Klan et des réseaux néonazis. 11 tués.

15 mars 2019 : en Nouvelle-Zélande, le militant d’extrême droite Brenton Tarrant commet une série d’attentats contre des mosquées. 51 morts et 49 blessés.

2 juin 2019 : en Allemagne, Walter Lübcke, préfet dans la Hesse, est abattu par un fasciste parce qu’il prônait l’accueil des immigrés.

18 février 2022 à Portland : fusillade lors d’une marche contre les violences policières. Une manifestante tuée, au moins cinq autres personnes blessées par balle.

20 novembre 2022, à Colorado Springs : une boite de nuit LGBTQI+ ciblée par une sanglante fusillade. 5 mort-es et 18 blessé-es.

26 août 2023 : une fusillade motivée par la «haine raciale» a lieu à Jacksonville, en Floride. Le tireur a laissé un manifeste dans lequel il affirme «détester les noirs». Trois hommes noirs tués.

23 décembre 2023 à Paris : William Mallet, raciste de 69 ans, commet une attaque armée contre le Centre Démocratique Kurde à Paris et plusieurs commerces. Le tueur revendique sa haine des étrangers. Trois morts.

25 avril 2025 à La Grand-Combe, petite ville de 5.000 habitants dans le Gard. Aboubakar Cissé assassiné de plusieurs dizaines de coups de couteau dans la mosquée de la commune.

31 mai 2025 : Hichem Miraoui, tunisien, est assassiné par son voisin Christophe B. pour des motifs racistes. Le crime a eu lieu dans la commune de Puget-sur-Argens, dans le Var, département où le RN a fait 42% des voix dès le premier tour l’été dernier.

Partout, l’extrême droite s’organise, s’arme et passe à l’acte. Un danger mortel ne se discute pas, il se combat.